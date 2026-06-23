SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo decidiu reintegrar o zagueiro Arboleda ao elenco principal, e o defensor voltará a treinar com o grupo nos próximos dias. A informação inicial é do ge e foi confirmada pela reportagem.

A situação do equatoriano havia se deteriorado nos últimos meses após uma sequência de episódios de indisciplina, incluindo ausência não justificada e uma viagem ao Equador em período de jogos. Ele chegou a ser afastado e treinava separado, com o clube inclusive avaliando a possibilidade de rescisão por justa causa.

A reportagem apurou que o jogador chegou a pedir desculpas a colegas de time e funcionários pelo 'sumiço'.

Nos bastidores, o então executivo de futebol Rui Costa defendia inicialmente um cenário mais rígido em relação ao atleta, e o clube chegou a tentar uma saída em meio ao processo, inclusive com sondagens e tratativas envolvendo o Santos, mas as conversas não avançaram.

A mudança no comando do futebol são-paulino, no entanto, levou a uma revisão da postura interna, com a situação sendo reavaliada sob uma ótica mais pragmática diante das carências no setor defensivo.

Dorival Júnior, por sua vez, nunca se opôs ao retorno do zagueiro e já havia sinalizado interesse em contar com o jogador diante das limitações do elenco. Com a reintegração, o técnico volta a ter mais uma opção para a zaga em um momento de necessidade.

Paralelamente, o clube também monitora o mercado em busca de reforços para a posição. As negociações por Arthur Chaves avançaram em um primeiro momento, mas enfrentaram sucessivas negativas do Hoffenheim, que sinalizou preferência por uma venda ou compensação financeira.

Diante disso, o São Paulo passou a considerar a possibilidade de se retirar do negócio, embora o tema ainda esteja em avaliação interna. O diretor interino Rafinha retoma as conversas nesta semana para definir os próximos passos.

Arboleda, de 34 anos, perdeu espaço recentemente e vinha sem sequência. A última partida como titular foi em março, contra o Palmeiras, pelo Paulistão, e sua última atuação também foi diante do rival, entrando no segundo tempo pelo Brasileirão.