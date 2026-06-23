RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense anunciou, na noite desta quarta-feira (23), que vai disputar dois amistosos no Maracanã durante a pausa para a Copa do Mundo. O duelo no dia 8 de julho, contra o Nova Iguaçu, vai marcar a estreia do atacante Hulk.
O Fluminense vai enfrentar o Nova Iguaçu, no dia 8, às 20h30. Os jogos são organizados em parceria com a Superbet, patrocinadora master do futebol.
O segundo duelo será contra o Bahia, no dia 12 de julho, às 16h. Os confrontos fazem parte da preparação do elenco comandado por Zubeldia para o restante da temporada.
Os ingressos para os dois jogos serão vendidos a partir do dia 5 de julho. O clube ainda vai divulgar mais informações sobre a comercialização.
O Fluminense anunciou o atacante Hulk no começo de maio. O jogador, que vai vestir a camisa 7, assinou vínculo até dezembro de 2027.