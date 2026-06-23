SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O futuro de Tiquinho Soares virou um verdadeiro ponto de interrogação.

O centroavante de 35 anos está emprestado ao Mirassol até o fim desta temporada, mas o clube do interior paulista não tem interesse em seguir com o atleta no elenco para o segundo semestre.

O Santos, por sua vez, descarta antecipar o retorno do jogador, uma vez que ele não faz parte dos planos do técnico Cuca para a sequência das competições.

Diante desse cenário, o melhor dos mundos seria encontrar um terceiro clube interessado em assumir o atacante.

E o destino parecia desenhado: o Fortaleza.

Ocorre que, embora o time cearense tenha aberto negociações e siga de braços abertos para contar com o jogador, a engenharia financeira travou as tratativas.

O Fortaleza, na Série B do Campeonato Brasileiro, alega não ter condições de arcar com o percentual do salário desejado pelo Santos para repassar o atleta.

A CONTA QUE TRAVA O NEGÓCIO

Atualmente, Tiquinho Soares recebe R$ 1,4 milhão por mês de vencimentos no Santos.

Para liberá-lo ao Fortaleza, a diretoria santista aceita honrar R$ 1 milhão mensais, desde que o novo time assuma os R$ 400 mil restantes -o que equivale a aproximadamente 28,5% da folha do centroavante.

Mesmo se tratando de uma fatia minoritária do salário, o Fortaleza já avisou que não consegue comprometer esse valor do seu orçamento.

As conversas seguem em andamento e a expectativa é que a novela se estenda até a abertura oficial da janela de transferências, no próximo dia 20 de julho.

Caso o negócio com o Fortaleza não avance e nenhum outro clube apareça com uma proposta, Tiquinho Soares deverá permanecer no Mirassol até o término do compromisso vigente.

Na atual temporada, o centroavante acumula 10 partidas com a camisa do Mirassol, sendo seis delas como titular. Ele, porém, balançou as redes em apenas uma oportunidade.

O contrato definitivo do atleta com o Santos vai até dezembro de 2027.