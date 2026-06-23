Quem esperava gols na disputa entre Inglaterra e Gana nesta terça-feira (23) se decepcionou.

As duas seleções acumulam quatro pontos. Os ingleses, pelo melhor saldo de gols (dois a um), ficam em primeiro, seguidos pelas Estrelas Negras (apelido da equipe africana). Ambos estão próximos da classificação, já que, além dos dois primeiros, os oito melhores terceiros colocados entre os 12 grupos passam de fase. A chave também tem Croácia e Panamá, que se enfrentam ainda nesta terça, às 20h (horário de Brasília), em Toronto (Canadá).

Na última rodada do Grupo L, os ganenses encaram os croatas, enquanto os europeus pegam os panamenhos. As duas partidas estão marcadas para 18h de sábado (27).

Na Inglaterra, o técnico Thomas Tuchel mexeu na defesa em relação à equipe que venceu a Croácia por 4 a 2 na última quarta-feira (17), em Dallas (Estados Unidos). O lateral Nico O'Reilly e o zagueiro John Stones deram lugar a Djed Spencer e Marc Guehi.

Do lado de Gana, foram quatro mudanças. No gol, Benjamin Asare, que substituiu o lesionado Lawrence Ati Zigi no triunfo sobre o Panamá, por 1 a 0, em Toronto, seis dias atrás, iniciou como titular. Impedido de entrar no Canadá por responder a acusações de estupro e agressão sexual no Reino Unido, o volante Thomas Partey pôde ser escalado e ficou na vaga de Elisha Owusu. O meia Kwasi Sibo ficou com o lugar do atacante Kamaldeen Sulemana. À frente, Inãki Williams levou a melhor na disputa com Ernest Nuamah no time comandado por Carlos Queiróz.

