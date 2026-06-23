RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A Justiça do Rio de Janeiro afastou Pedrinho e outros dois integrantes do Conselho da SAF do Vasco.

A decisão tira os poderes de Pedrinho da SAF. Além disso, afasta Christiano Borges Stockler Campos e Felipe Passos Elias do conselho de administração. A informação foi divulgada pelo "O Globo" e confirmada pelo UOL.

O documento é assinado pela juíza Caroline Fonseca, da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. Ela atendeu a um pedido da 777 Carioca.

A advogada Samantha Mendes Longo foi nomeada como gestora provisoriamente. Ela "poderá auxiliar na condução de eventual negociação para venda do Vasco SAF, se necessário, durante sua atuação como interventora", aponta a decisão.

Determino que a interventora judicial adote, no prazo inicial de 60 (sessenta) dias, prorrogável caso haja elementos para tanto, os pontos elencados pela Administração Judicial Conjunta, as providências necessárias ao restabelecimento da regularidade dos processos de governança, da transparência, da prestação de contas e da circulação de informações entre os órgãos sociais da Companhia, devendo apresentar relatórios a cada 15 (quinze) dias para supervisão deste Juízo Trecho do documento

O Ministério Público apresentou parecer pelo deferimento integral dos pedidos formulados pela 777 Carioca. O órgão aponta que tais pedidos preencheram os requisitos legais para o deferimento dos pedidos de natureza cautelar.

A juiza frisa ainda que a venda da Vasco SAF terá de ter a concordância da 777 Carioca ou do Juízo Arbitral. Caso ela aconteça sem obedecer tais trâmites, não será validada por este Juízo Recuperacional

A DECISÃO

No documento, a juiza aponta que parecer emitido pelo Conselho Fiscal da SAF em abril identificou "graves falhas" nas demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2025. Além disso, ressalta "gastos da ordem de R$ 100 milhões na aquisição de atletas em contexto de severas restrições financeiras".

Em sua fundamentação, informa que o recente parecer emitido pelo Conselho Fiscal da SAF em 30/04/2026, no que tange às demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2025, identificou graves falhas de governança corporativa, deficiência de controles internos, limitações ao exercício da atividade fiscalizatória, ausência de aprovação formal de atos societários relevantes.

Em outro trecho, é destacado o que foi chamado de "aumento expressivo de despesas" em relação a 2024 e a compatibilidade de tais gastos em meio ao plano de recuperação judicial.

O parecer do Conselho Fiscal evidencia aumento expressivo das despesas, aproximando-se de 60% em relação a 2024, e manifesta preocupação com o dispêndio de R$ 100 milhões em aquisições de atletas, ao mesmo tempo em que subsistem relevantes questionamentos acerca da origem dos recursos empregados, da compatibilidade dessas despesas com o plano de recuperação judicial e da efetiva capacidade financeira da VASCO SAF para suportá-las.

Caroline Fonseca pontua que a SAF do Vasco está sem diretor formalmente contratado desde março do ano passado. "Em relação ao cargo de Diretor Financeiro, o parecer do Conselho Fiscal aponta que a Vasco SAF permanece, desde março de 2025, sem Diretor Financeiro formalmente contratado. Em contrapartida, a Administração Judicial Conjunta informou que o Sr. Gabriel Souza aparece registrado como Diretor Financeiro".

A juíza, por outro lado, deixa claro que o afastamento de Pedrinho é apenas da SAF. "A presente medida não afasta o Sr. Pedro Paulo de Oliveira de sua condição associativa no CRVG e, em hipótese alguma, deve ser interpretada como afastamento do controle do Club de Regatas Vasco da Gama, razão pela qual o referido Conselheiro deverá permanecer atuando no processo de Recuperação Judicial em nome do CRVG, sendo que o Gestor/ Interventor Judicial a seguir nomeado atuará em nome da Vasco SAF".