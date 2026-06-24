TEXAS, EUA (FOLHAPRESS) - "Não posso pedir mais nada a Deus, Ele me deu tudo em nível esportivo e a única coisa que posso pedir é saúde para minha família e para mim e poder continuar desfrutando todos esses momentos com esse grupo que tem dado alegria às pessoas há tanto tempo."

Depois de marcar os dois gols na vitória sobre a Áustria que classificou à Argentina à próxima fase da Copa do Mundo, a apenas dois dias de completar 39 anos, Lionel Messi, ao ser questionado sobre qual presente de aniversário gostaria de receber, deixou claro já ter alcançado tudo o que um jogador pode almejar dentro de um campo de futebol.

Nascido em Rosário, na província argentina de Santa Fé, em 24 de junho de 1987, Lionel Andrés Messi Cuccittini acumulou ?até aqui? 48 títulos na carreira por clubes e seleção, com uma taça da Copa do Mundo e quatro da Champions League com o Barcelona entre alguns dos maiores destaques.

Atleta mais vitorioso da história do futebol, o argentino também é de longe o que mais vezes venceu o título de melhor jogador do mundo, com oito Bolas de Ouro, da France Football, e oito premiações da Fifa ?considerando na conta o período de unificação dos dois principais prêmios do esporte, entre 2010 e 2015.

Seu principal antagonista ao longo das últimas duas décadas, o português Cristiano Ronaldo tem cinco de cada.

O protagonismo à frente da seleção alviceleste, em especial durante a campanha rumo ao tricampeonato, no Qatar, em 2022, tornando-se o primeiro jogador da história a marcar em todas as fases do torneio, tem alimentado discussões sem fim sobre seu lugar no panteão dos maiores.

Após se tornar o maior artilheiro da história da Copa do Mundo e ser alçado por Ronaldo ao posto de melhor da história, muitos torcedores do Brasil ?e de outros países? questionaram o ex-atacante da seleção brasileira por supostamente relegar Pelé a um posto abaixo do argentino.

O próprio Ronaldo colocaria em dúvida pouco depois se Messi estaria à frente de Diego Armando Maradona.

Fato é que, independentemente das preferências pessoais e futebolísticas de cada um, o atacante que começou na base do Barça em meados dos anos 2000 tutorado por Ronaldinho Gaúcho e encantou o mundo com suas arrancadas e rara habilidade com o pé esquerdo é o maior de seu tempo.

E, embora o fim de carreira esteja inevitavelmente cada vez mais próximo, o quase quarentão mostra ainda ter lenha para queimar no mais alto nível do esporte.

Tendo ele próprio colocado em dúvida algumas vezes sua participação na Copa do Mundo da América do Norte com a seleção argentina, o quase quarentão mostrou nas duas primeiras partidas, contra Argélia e Áustria, que segue com preparo físico e ambição para buscar novos títulos e recordes.

Terceiro jogador mais velho a marcar no Mundial da Fifa ?atrás apenas do camaronês Roger Milla e do luso-brasileiro Pepe?, Messi também pode se tornar o mais velho jogador de linha a vencer a competição.

Se a Argentina emendar a segunda conquista seguida, o argentino ultrapassará o ex-lateral esquerdo Nilton Santos, a "Enciclopédia do Futebol", bicampeão com a seleção brasileira, em 1962, aos 37 anos.

No geral, o mais velho de todos é o goleiro Dino Zoff, campeão com a Itália, em 1982, aos 40 anos.

Questionado após a vitória sobre os austríacos se desejaria ganhar de presente um segundo título mundial, o argentino rejeitou a sugestão.

"Para ser honesto, isso seria pedir demais. O que Ele já me deu é mais do que suficiente", respondeu. "O importante hoje é aproveitar, tentar como sempre fizemos ?este grupo compete independentemente do adversário."

Com Messi concentrado junto com seus companheiros durante seu aniversário em Kansas City, base da equipe durante o torneio de seleções da Fifa, torcedores organizam um grande parabéns coletivo ao camisa 10 da alviceleste.

Batizada de "#cumpleLEO", a iniciativa sugerida inicialmente pelo jornalista argentino Rodolfo Barili está programada para acontecer às 10h (de Brasília e Buenos Aires; 8h de Kansas) e às 22h desta quarta-feira (24), com os fãs do astro do futebol desejando os seus parabéns de onde quer que estiverem.