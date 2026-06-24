PEQUIM, CHINA (FOLHAPRESS) - Em outubro de 1996, Ronaldo Nazário, na época com 20 anos, fez uma jogada de outro mundo. O jogo do Barcelona contra o Compostela, considerado um time fraco, já estava 4 a 1. Mas o brasileiro, insatisfeito, resolveu marcar o quinto gol após driblar cinco jogadores.

O resultado? Além da goleada, o apelido de "extraterrestre" dado pela mídia espanhola, segundo Jorge Caldeira, autor da biografia não autorizada do jogador. Quase 30 anos depois, a piada virou peça publicitária.

A bebida com eletrólitos chinesa "Waixingren", ou extraterrestre em português, escolheu o astro brasileiro para protagonizar seu anúncio veiculado na televisão e em outras plataformas do país durante a Copa do Mundo de 2026. O mote "extraterrestre bebe água extraterrestre" é acompanhado da versão de Ronaldo na Copa de 2002, quando o físico era diferente e o corte de cabelo, outro.

Para chegar ao visual antigo, a marca confirmou o uso de inteligência artificial e sinalizou aos usuários que as imagens foram geradas com o auxílio da tecnologia por meio de uma pequena tarja no filme.

O brasileiro faz parte de uma série de atletas que estrelam campanhas publicitárias na China durante a Copa do Mundo, mesmo sem a seleção do país classificada. Nomes como Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Erling Haaland e Kylian Mbappé também estão entre aqueles que protagonizam as peças.

No caso de Neymar, ele se tornou garoto-propaganda da água com eletrólitos "Ran Bu Shui" e chegou até a fazer uma live para vender produtos. No início de março, o jogador do Santos apareceu no Douyin, a versão chinesa do TikTok, vestindo uma jaqueta tradicional chinesa, e realizou a transmissão ao vivo.

Segundo a plataforma Sina, um dos principais veículos de negócios na China, a live do jogador gerou 5 mil pedidos, totalizando 750 mil yuans (cerca de R$ 575 mil) em vendas.

Ter jogadores de futebol brasileiro estrelando campanhas na China não é novidade. Em 2022, durante a copa no Qatar, o próprio Neymar participou de uma campanha da marca de laticínios Yili, entrando para o time de jogadores que estrelaram ações publicitárias da companhia.

Ele também se tornou embaixador global da marca de eletrônicos TCL em 2018, assinando um contrato que teve duração anunciada de dois anos. Na época, o jogador lançou a campanha "Born a Legend" (Nascido uma lenda, em português), que veiculou em diversos países.

A seleção brasileira é também parceira mundial da marca, enquanto o jogador Rodrygo é outro embaixador global.

Ronaldinho Gaúcho também teve seu momento nas propagandas chinesas, com aparições desde 2006, quando se tornou garoto-propaganda global da Lenovo ?deixando de lado outros nomes cotados para a época, como o de David Beckham, segundo a imprensa chinesa.

O jogador fez parte de campanhas globais da empresa para anúncios de notebooks e desktops da fabricante chinesa.

Outras marcas globais, como Pepsi e Nike, tiveram o jogador estrelando campanhas que também veicularam na China. Além dos anúncios, Ronaldinho participou de ações no país, como em 2024, quando assistiu à final de um torneio de futebol de rua em Qingdao que tinha objetivo beneficente.