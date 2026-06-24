RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Pedrinho, presidente do Vasco, publicou uma carta na manhã desta quarta-feira (24) após ser afastado do comando da SAF do clube. No documento, ele revela que da venda da SAF a Marcos Lamacchia ?enteado de Leila Pereira? estava prestes a ser anunciada e avalia que "sabotaram o clube", ao dizer que "há meses um grupo contrário à venda se articula na política do clube".

"Não prejudiquem o Vasco e deixem que a venda aconteça. Eu não admito e o torcedor jamais vai aceitar ver o futuro do Vasco jogado no lixo por quem só enxerga o poder que quer ocupar", diz um trecho da carta de Pedrinho.

O QUE ACONTECEU

Pedrinho foi afastado da SAF do Vasco em decisão da Justiça do Rio publicada na noite desta terça-feira (23) (23). Além dele, foram afastados do conselho de administração: Christiano Borges Stockler Campos e Felipe Passos Elias.

O documento é assinado pela juíza Caroline Fonseca, da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. Ela atendeu a um pedido da 777 Carioca.

A advogada Samantha Mendes Longo foi nomeada como gestora provisoriamente. Ela "poderá auxiliar na condução de eventual negociação para venda do Vasco SAF, se necessário, durante sua atuação como interventora", aponta a decisão.

A juíza frisa ainda que a venda da Vasco SAF terá de ter a concordância da 777 Carioca ou do Juízo Arbitral. Caso ela aconteça sem obedecer tais trâmites, não será validada por este Juízo Recuperacional.

*

VEJA A CARTA NA ÍNTEGRA

Vascaínas e Vascaínos,

Ainda não acredito na maldade que estão fazendo com o Vasco e que pode custar caro ao futuro do clube.

Preciso falar com o torcedor vascaíno porque todos estão cansados de descobrir as coisas pela metade.

Há meses um grupo contrário à venda do Vasco se articula na política do clube. Eu vi as acusações infundadas fabricadas para criar narrativas. Vi as articulações nas sombras, as canetas sendo preparadas nos bastidores. Mesmo assim, confesso que nunca quis acreditar que isso pudesse existir. Estou indignado.

Enquanto eu trabalhava para arrumar a casa, colocava os meus bens patrimoniais à disposição do clube e lutava dia e noite pela estabilidade necessária para garantir a negociação com Marcos Lamacchia que estava prestes a ser anunciada, as sombras sabotaram o clube.

Não prejudiquem o Vasco e deixem que a venda aconteça. Eu não admito e o torcedor jamais vai aceitar ver o futuro do Vasco jogado no lixo por quem só enxerga o poder que quer ocupar.

Saudações Vascaínas,

Pedrinho

Presidente

Club de Regatas Vasco da Gama