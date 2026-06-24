SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - São Paulo e Botafogo se aproximam de uma troca envolvendo o volante Newton e o zagueiro Nahuel Ferraresi. As conversas foram retomadas nesta terça-feira e discutem os moldes finais da operação.

NEGÓCIO AVANÇADO

O principal ponto em aberto é a divisão dos direitos econômicos e a formatação do acordo entre os clubes, o que também envolver outras equipes ?como a Jacuipense, que revelou Newton. Apesar disso, o ambiente é considerado positivo e há expectativa de encaminhamento nos próximos dias.

O início das negociações foi revelado pelo UOL, no início do mês.

Ferraresi pertence ao São Paulo e está emprestado ao Botafogo desde o início da temporada, o que facilita o diálogo entre as partes. A negociação é tratada como parte do processo de reorganização do elenco são-paulino, a pedido do técnico Dorival Júnior.

O momento também ocorre em meio a mudanças internas no departamento de futebol. Rui Costa foi desligado do cargo de executivo, no último sábado, após meses de desgaste interno e pressão política nos bastidores, encerrando uma passagem iniciada em 2021.

Com a saída, Rafinha assumiu interinamente a condução do departamento e será observado pela diretoria. Como o UOL revelou, o ex-jogador será avaliado nos próximos dias e pode ser efetivado caso o desempenho no comando do futebol agrade internamente, embora ainda não haja decisão definida sobre o futuro.

Enquanto reorganiza sua estrutura interna, o São Paulo também segue ativo no mercado. O clube lida com outra frente de negociação, já também liderada por Rafinha: a conversa pelo zagueiro Arthur Chaves.

A negociação, porém, tem sido complicada, já com sucessivas negativas do Hoffenheim frente à tentativa de um negócio a custo zero por parte do Morumbis.