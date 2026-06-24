SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira entra em campo na última rodada do Grupo C precisando apenas de um empate para garantir a vaga direta na segunda fase da Copa do Mundo de 2026. O Brasil enfrenta a Escócia no dia 24 de junho, às 19h, em Miami, e lidera a chave seguido por Marrocos.

A equipe africana joga no mesmo horário contra o já eliminado Haiti em Atlanta. O regulamento do torneio classifica os dois primeiros colocados de cada grupo e os oito melhores terceiros no geral.

BRASIL AVANÇA COM EMPATE

Com 4 pontos, o Brasil depende apenas de si para avançar de fase. Se vencer a Escócia, garante o 1º lugar do grupo, a menos que Marrocos vença o Haiti por margem suficiente para superar os critérios de desempate, começando pelo saldo de gols ?o Brasil tem 3 contra 1 dos marroquinos). No primeiro critério de empate, confronto direto, Brasil e Marrocos ficaram empatados.

Se empatar com a Escócia, o Brasil garante a classificação em primeiro ou segundo lugar. A seleção termina na liderança se Marrocos não vencer o Haiti. Se Marrocos vencer, o time brasileiro avança na segunda colocação.

Se perder para a Escócia e Marrocos empatar ou vencer o Haiti, o Brasil cai para o terceiro lugar do grupo e deixa de obter uma vaga direta. Com 4 pontos, precisaria aguardar os resultados das demais chaves para tentar avançar como um dos melhores terceiros colocados.

MARROCOS QUER O PRIMEIRO LUGAR

A seleção marroquina pode avançar em primeiro lugar. Marrocos garante a liderança se vencer o Haiti e o Brasil perder ou empatar contra a Escócia. Se o Brasil vencer, os marroquinos precisarão derrotar o Haiti por margem suficiente para superar os critérios de desempate em relação aos brasileiros.

Se empatar com o Haiti, Marrocos garante a classificação em segundo lugar, chegando aos 5 pontos. Se a Escócia vencer o Brasil, a equipe escocesa assume a liderança do grupo com 6 pontos, e Marrocos avança na segunda posição, enquanto o Brasil cai para o terceiro lugar.

Se perder para o Haiti, Marrocos permanece com 4 pontos na tabela. A equipe garante a vaga direta na segunda posição se o Brasil vencer ou empatar com a Escócia. Caso a Escócia derrote o Brasil, os escoceses assumem a liderança do grupo com 6 pontos, deixando Brasil e Marrocos empatados com 4 pontos. Como o confronto entre brasileiros e marroquinos terminou empatado na primeira rodada, a definição do segundo colocado dependerá dos critérios de desempate: saldo de gols geral e, se necessário, pelos gols marcados. O perdedor dessa disputa cai para o terceiro lugar e aguarda a definição das outras chaves para tentar avançar.

ESCÓCIA SONHA COM A LIDERANÇA

Se vencer o Brasil, a Escócia garante a classificação para a segunda fase do torneio. O time chegará aos 6 pontos, ultrapassando a seleção brasileira. Os escoceses terminam em primeiro lugar caso Marrocos empate ou perca para o Haiti. Se os marroquinos vencerem, assumem a liderança com 7 pontos e empurram a Escócia para a segunda posição.

Se empatar com o Brasil, chega aos 4 pontos na tabela. Os escoceses perdem a vaga direta caso Marrocos pontue contra o Haiti. Se Marrocos perder o seu jogo, a Escócia empata em 4 pontos com os marroquinos e decide a segunda colocação nos critérios de desempate. Se terminar na terceira posição com 4 pontos, a equipe terá boas chances de avançar na disputa entre os melhores terceiros colocados.

Se perder para o Brasil, estacionará nos 3 pontos e perderá qualquer chance de classificação direta. Nesse cenário, a seleção europeia dependerá de uma combinação de resultados nos demais grupos para tentar avançar como um dos melhores terceiros colocados da Copa do Mundo.

CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO C

Brasil: 4

Marrocos: 4

Escócia: 3

Haiti: 0

Saldo de gols

Brasil: 3

Marrocos: 1

Escócia: 0

Haiti: -4

JOGOS JÁ REALIZADOS NO GRUPO C

Rodada 1

Brasil 1 x 1 Marrocos

Haiti 0 x 1 Escócia

Rodada 2

Escócia 0 x 1 Marrocos

Brasil 3 x 0 Haiti