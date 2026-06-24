SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lionel Messi se tornou o maior artilheiro da história das Copas do Mundo ao marcar cinco gols nas duas primeiras partidas da Argentina no Mundial de 2026. O atacante, que completa 39 anos nesta quarta-feira (24), disputa a sexta Copa de sua carreira, nas quais balançou as redes por 18 vezes.

Isso você já deve saber, foi amplamente divulgado na imprensa e nas redes --o que é natural para um feito histórico como esse.

O que talvez pouca gente saiba é que a primeira grande influência de Messi foi sua avó materna, Celia, que morreu em 1998, quando ele tinha 11 anos. Foi justamente ela quem insistiu para que o artilheiro fosse aceito no Grandoli, clube local de Rosário, sua cidade natal. "O que mais me entristece é ela não ter visto o meu sucesso", disse o craque em entrevista a um site esportivo americano.

Outra curiosidade extra-campo: o jogador conheceu a esposa e mãe de seus três filhos, Antonela Roccuzzo, quando tinha apenas cinco anos e a homenageou em suas diversas tatuagens pelo corpo.

O camisa dez segue como protagonista da seleção argentina, ampliando marcas históricas. Fora dos gramados, sua trajetória também reúne histórias curiosas envolvendo família, carreira e bastidores do futebol.