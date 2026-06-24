SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos acertou, na manhã desta quarta-feira (24), a rescisão de contrato do volante Tomás Rincón.

O fim do vínculo aconteceu em comum acordo entre as partes. O contrato tinha validade até o fim do ano.

O jogador venezuelano, de 38 anos, não vinha tendo espaço. Na atual temporada, foram apenas três partidas, em todas saindo do banco e atuando apenas nos minutos finais.

O Peixe já havia indicado que não criaria obstáculos para uma eventual saída. O volante está no mercado e ainda não foi divulgado um novo clube.

Rincón chegou ao Santos no meio da temporada 2023, e chegou a assumir a braçadeira de capitão da equipe. Ele permaneceu na Vila para disputar a Série B do Brasileiro, mas, desde o ano passado, vinha tendo menos chances.