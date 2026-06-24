Por determinação da Federação Internacional de Futebol (FIFA), todas as cidades-sede da competição promoveram eventos simultâneos com esse objetivo. Na capital federal, a programação reuniu mais de 700 estudantes dos centros olímpicos do Distrito Federal, em ações no Estádio Nacional de Brasília, no Parque da Cidade e na Rodoviária do Plano Piloto.

A coordenadora do comitê do Executivo criado pelo governo do Distrito Federal (GDF) para a Copa de 2027, Laís Barufí explicou que as atividades integram o esforço de preparação da cidade para receber o evento.

Segundo ela, as ações buscam aproximar a população, especialmente crianças e jovens, do futebol feminino.

No Estádio Nacional, também conhecido como Estádio Mané Garrincha, os participantes tiveram a oportunidade de conhecer a arena. Já no Parque da Cidade, os alunos fizeram pinturas com a temática da Copa, em uma atividade coletiva voltada à expressão artística e à celebração do torneio.



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A programação incluiu, ainda, ações de engajamento com o público na plataforma da Rodoviária do Plano Piloto, onde foram organizadas atividades de golzinho para marcar simbolicamente a contagem regressiva de um ano para o Mundial.

Legado e transformação