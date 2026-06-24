SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a vitória sobre a Escócia, a seleção brasileira garantiu nesta quarta-feira (24), em Miami, a vaga na fase de 32 seleções da Copa do Mundo de 2026.

Com os resultados da noite, o Brasil assegurou a primeira posição do Grupo C, que conta também com Marrocos, Escócia e Haiti.

O próximo jogo da seleção de Carlo Ancelotti acontece na segunda-feira (29), às 14h, em Houston (EUA). O adversário será o segundo colocado do Grupo F, que tem Holanda, Japão e Suécia -a Tunísia já está eliminada.

Brasil e Marrocos foram para seus respectivos jogos pressionados pelo empate na pontuação. A disputa pela liderança do Grupo C estava aberta, com as duas seleções marcando 4 pontos.

Após o triunfo que assegurou a liderança, os comandados de Ancelotti esperam pela definição do Grupo F para conhecer o adversário do mata-mata inicial, que precede as oitavas de final.

Japão e Suécia se enfrentam nesta quinta-feira (25), em Dallas, às 20h -mesmo horário de Tunísia x Holanda, que acontece em Kansas City. Quem ficar em segundo lugar no Grupo F encara o Brasil.

Segundo as previsões da Opta Analytics, Japão e Holanda são os adversários mais prováveis para os brasileiros. Também existe a chance, embora menos provável, de um duelo co ntra a Suécia.

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