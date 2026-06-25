SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atuação de Matheus Cunha na Copa do Mundo não chamou atenção apenas dos torcedores. Nas redes sociais, muitos internautas também passaram a procurar informações sobre Gabriela Cunha, esposa do atacante do Manchester United, que aparece acompanhando o jogador durante a competição disputada nos Estados Unidos.

Conhecida como Gabi Cunha, ela faz parte do grupo das chamadas WAGs, sigla usada para designar esposas e namoradas de jogadores de futebol.

Mas segue um caminho diferente de muitas figuras ligadas ao universo esportivo. Discreta e avessa a polêmicas, a carioca costuma manter a vida pessoal longe dos holofotes, mesmo convivendo de perto com a fama do marido.

Em seu perfil no Instagram, onde reúne pouco mais de 95 mil seguidores, Gabi se apresenta de forma simples: "advogada, mãe, natural do Rio de Janeiro, mas morando em Manchester". A descrição resume boa parte de sua trajetória. Além de acompanhar a carreira do atleta, ela mantém a própria identidade profissional e compartilha principalmente registros de viagens e momentos em família.

O relacionamento com Matheus Cunha começou em 2017, antes mesmo de o atacante se consolidar no futebol europeu. Desde então, ela acompanhou as diferentes etapas da carreira do jogador, incluindo passagens pelo Hertha BSC, Atlético de Madri e, mais recentemente, sua transferência para o Manchester United.

Em entrevistas, o atleta já atribuiu à esposa parte de sua estabilidade emocional ao longo da carreira.

Juntos, eles são pais de Levi, de 6 anos, e de Liz, que completa um ano em julho. O casal oficializou a união em maio de 2024, em uma celebração de três dias na Praia da Pipa, no Rio Grande do Norte.

Entre os convidados estavam nomes do futebol, como Philippe Coutinho e Douglas Luiz. A festa contou ainda com show de Wesley Safadão e outras atrações musicais.