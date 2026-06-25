(UOL/FOLHAPRESS) - O Santos vai gastar R$ 23,2 milhões ao longo de 2026 com os salários de três jogadores que nem sequer estão no clube.

O valor milionário é referente aos vencimentos de Brahimi Billal, Patrick e Tiquinho Soares. Os atletas pertencem ao Peixe, mas estão emprestados ao Estrela da Amadora (Portugal), Remo e Mirassol, respectivamente.

Nos cinco primeiros meses do ano, o Santos já desembolsou R$ 11,3 milhões com esse trio.

A quantia foi revelada durante a reunião do Conselho Deliberativo do Peixe, terça-feira (23), para a apresentação do balanço financeiro do primeiro trimestre.

Na oportunidade, o conselheiro José Augusto Conrado, que teve acesso aos contratos de empréstimo, detalhou os negócios firmados pelo executivo de futebol Alexandre Mattos.

O prejuízo total só não sairá das contas santistas se o clube conseguir renegociar esses vínculos antes do fim da temporada.

R$ 3,8 MILHÕES PARA BRAHIMI BILLAL

Com base nas informações de Conrado na reunião, o Santos desembolsou R$ 760 mil por mês com Billal ao longo dos cinco primeiros meses do ano. No total, o Peixe pagou R$ 3,8 milhões para o argelino atuar no clube português.

A expectativa nos bastidores da Vila Belmiro é que o contrato do atacante, que foi uma aposta de Mattos, seja rescindido amigavelmente nas próximas semanas.

R$ 8,4 MILHÕES PARA PATRICK

Em relação ao meio-campista Patrick, a despesa não é muito menor.

Ao ceder o atleta para o Remo, o Santos se comprometeu a pagar R$ 700 mil por mês do salário. Entre janeiro e maio, isso totalizou R$ 3,5 milhões.

Até o fim da temporada, quando o empréstimo chegará ao fim, o Peixe terá gastado R$ 8,4 milhões para o jogador defender o clube paraense.

O CARO EMPRÉSTIMO DE TIQUINHO SOARES

O negócio envolvendo Tiquinho Soares é o mais pesado para os cofres alvinegros.

O jogador foi emprestado ao Mirassol em fevereiro, numa negociação que, até dezembro, custará R$ 14,3 milhões.

Em razão do acordo, o clube do interior de São Paulo depositou, à vista, R$ 3,3 milhões nas contas do Peixe, que em compesação arca integralmente com os honorários do atleta.

Como Tiquinho não se firmou no Mirassol, o jogador pode ser reemprestado na janela de transferências de julho. Se isso ocorrer, a equipe paulista e o Santos precisarão encontrar um parceiro que ajude nos vencimentos com um valor que diminua o prejuízo mensal do Peixe.

Presente na reunião, o presidente Marcelo Teixeira não contestou os valores apresentados.

Procurado por meio de sua assessoria de imprensa, o Santos não se manifestou sobre os valores até a publicação deste texto. O texto será atualizado caso o clube se posicione.