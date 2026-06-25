SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro Kaique, de 23 anos, foi integrado ao elenco do Palmeiras após se destacar emprestado ao Nacional, de Portugal, na última temporada.

Kaique fechou o Campeonato Português como o goleiro que mais defendeu penalistas: quatro de oito cobranças. Ele será o terceiro goleiro do elenco, que já conta com Marcelo Lomba e Carlos Miguel.

O goleiro Aranha, de 21 anos, será emprestado pelo Alviverde. A ideia é fazer com que o garoto jogue no novo clube e consiga se desenvolver, movimento similar ao de Kaique.

Barboza foi outra novidade no elenco. O zagueiro contratado por cerca de R$ 20 milhões junto ao Botafogo também já faz parte do elenco.

Marlon Freitas foi desfalque na reapresentação desta quarta-feira (24). A mãe do meio-campista morreu, e o atleta foi liberado.

Giay também não esteve presente. O lateral direito se reapresenta na semana que vem após participar de toda a preparação da Argentina para a Copa do Mundo.