SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neymar voltou a fazer um jogo pela seleção brasileira após quase três anos. nesta quarta-feira (24), na vitória sobre a Escócia por 3 a 0, pela Copa do Mundo, o camisa 10 entrou na reta final da partida após se recuperar de lesão na panturrilha e buscou mais conexões com Vini Jr. do que com qualquer outro jogador, mas não esteve no seu dia mais veloz.

Neymar atuou centralizado e completou cinco conexões de passes com Vini Jr. No mais, ele se conectou duas vezes com Fabinho e Alex Sandro e uma com Marquinhos, Bruno Guimarães e Danilo. Ao todo, ele deu 14 passes e completou 12 durante a partida. Os dados foram divulgados pela Fifa.

O camisa 10 entrou na faixa dos 30 minutos da etapa final. Durante os cerca de 20 minutos que ficou em campo, ele correu 2,4 km, sendo 1,1 km deste recorte em velocidade que variou de 7 a 15 km/h, ou seja, superior a um trote.

A velocidade máxima atingida por Neymar em campo foi de 26,4 km/h, a menor entre um jogador de linha da seleção no jogo desta quarta-feira (24) ?o lateral Alex Sandro, com 26,6 km/h, foi o segundo mais lento neste quesito. Ao todo, o camisa 10 deu oito sprints durante o período em que esteve em campo.

Com a bola, Neymar deu um chute a gol, mas ele foi defendido por Gunn. Sem ela, ajudou a pressionar os adversários 10 vezes na partida (uma pressão direta e outras nove indiretas).

OUTROS NÚMEROS DA SELEÇÃO

Vini Jr. foi o jogador da seleção que mais deu chutes, com oito ?dois entraram. Ele foi seguido por Matheus Cunha, com cinco, sendo que um se concretizou em gol.

Rayan foi o único jogador titular que completou 100% dos passes que tentou (27). Endrick, Fabinho, Alex Sandro e Gabriel Martinelli entraram na etapa final e também foram perfeitos nesta estatística.

Bruno Guimarães foi quem mais se ofereceu para receber passes (58) e mais correu em campo pela seleção (12,1 km). Entretanto, o maior sprint foi do lateral Danilo, que atingiu velocidade máxima de 34,2 km/h.

LIDERANÇA GARANTIDA

O Brasil chegou aos sete pontos e fechou a primeira fase da Copa do Mundo na liderança do Grupo C. Marrocos, com a mesma pontuação, ficou na segunda colocação.

A seleção espera pela definição do seu adversário no mata-mata. Ela sairá nesta quinta-feira (25), após a realização dos jogos do Grupo F, a partir das 20h (de Brasília). O Brasil encara o segundo colocado desta chave, que pode ser Holanda, Japão ou Suécia. Neste momento, os japoneses são os vice-líderes.

O Brasil volta a campo na próxima segunda-feira, às 14h (de Brasília). O jogo pela segunda fase da Copa do Mundo será disputado em Houston (EUA).