SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pedrinho foi afastado da SAF do Vasco por decisão da Justiça do Rio, publicada no início da semana. Além dele, também foram afastados do conselho de administração Christiano Borges Stockler Campos e Felipe Passos Elias.

O Vasco estava na reta final das negociações para a venda da SAF ao grupo liderado pelo investidor Marcos Faria Lamacchia. O negócio teria como avalista José Lamacchia, marido de Leila Pereira, pai de Marcos e proprietário da Crefisa, mas a decisão judicial atrapalhou os planos.

José Lamacchia ficou muito incomodado com a decisão e atribui à política do Vasco a responsabilidade pelo imbróglio.

O QUE ELE DISSE

Prejudica bastante [o afastamento do Pedrinho]. O problema é que é uma briga política que, inclusive, de uma maneira irresponsável, eles vão falir o Vasco. O Vasco está falido e eles estão atrapalhando. Quem quer pôr dinheiro lá somos nós. As pessoas envolvidas vão levar o Vasco à falência. José Lamacchia, em entrevista ao jornalista Lucas Pedrosa.

"Eles querem poder: Felipe Carregal (Vice-Presidente Jurídico exonerado), que era aliado do Pedrinho e depois abandonou para se reunir com o Paulo Salomão (ex-vice-presidente geral do Vasco). Meu filho está pronto pra colocar dinheiro lá. O Vasco não tem dinheiro para pagar a folha salarial. Na verdade, o que eles querem é que a gente ponha 2 bilhões e meio, e eles querem mandar", acrescentou.

"Não vamos desistir [do negócio]. Temos um compromisso com o Pedrinho, que trabalha para o Vasco, gosta do Vasco e é honesto. Eu estou com 83 anos, nunca prejudiquei ninguém na minha vida. Vasculha a minha vida... Por isso eu fico estarrecido com o que fizeram. Eu não desisto, eu e meu filho vamos salvar o Vasco. Estamos prontos pra fazer um time de primeira lá. Agora eles que arrumem. A folha de pagamento, quem vai pagar? O Vasco não tem um centavo para colocar", concluiu.

VEJA OUTRAS FALAS DA ENTREVISTA DE LAMACCHIA

Leila terá interferência na SAF do Vasco? "Leila está totalmente fora de qualquer assunto de Vasco. Quem está fazendo isso é meu filho e eu. Estou abrindo meu coração. Já estávamos prontos. Iríamos colocar R$ 500 milhões, assumir o fluxo de caixa estimado em mais de 1 bilhão, resolver com os credores, CT, tudo".

Contato com quem estaria prejudicando o Vasco: "Tivemos contato com todos. O Felipe Carregal esteve várias vezes em São Paulo conosco. Ele sabe de todo o nosso pensamento. E eles brigaram com o Pedrinho e agora estão prejudicando o Vasco. A pergunta que eu faço pra eles é: eles vão botar esse dinheiro? Eu quero saber. E querem mandar? Esse pessoal é que derrubou o Vasco. Esse pessoal que deixou o Vasco nesse estado. Por que eles não impediram a venda para os picaretas da 777?".

Quais são os planos para a nova SAF do Vasco? "Vamos botar dinheiro para o Vasco disputar todos os campeonatos do Brasil. Todos! Vamos botar dinheiro e reerguer. Meu filho vai comprar, eu vou defender ele até o fim porque qualquer pai defenderia seu filho. E sabemos como fazer!"

Como seu filho recebeu a notícia? "Ele (Marcos Faria) estava muito empolgado. Como eles têm coragem de estragar um projeto belíssimo que o Marcos vai fazer? O centro de treinamento que o Vasco vai fazer é o mais moderno da América do Sul. Nós vamos realizar. O arquiteto (que fez o CT) do Red Bull Bragantino já estava contratado, nós vimos o projeto. O que eu fico abismado é como as pessoas usam o judiciário para prejudicar um clube de 20 milhões de pessoas? Eu fiquei chocado".

Relação com o Pedrinho: "Confiança total no Pedrinho. Ele nos procurou para comprar o Vasco. A torcida precisa pressionar para colocar dinheiro. Cadê eles? São irresponsáveis! Usar o judiciário para prejudicar o Vasco é um absurdo. Eles vão negar, mas não têm coragem de colocar a cara, de se expor. Já que eu entrei nessa briga, eu não saio nem morto. 200% fechado com o Pedrinho".