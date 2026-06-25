BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Neymar, 34, fez sua estreia na Copa do Mundo de 2026 na quarta-feira (24). Ele entrou em campo aos 31 minutos do segundo tempo da vitória por 3 a 0 sobre a Escócia. Depois da partida, disse estar pronto para jogar "200 minutos".

O camisa 10 chegou aos Estados Unidos ainda se recuperando de uma lesão na panturrilha direita e não jogou nos primeiros dois confrontos da seleção brasileira no Mundial, contra Marrocos e Haiti.

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Em entrevista, Neymar elogiou Vinicius Junior, destaque da seleção, que já anotou 4 gols no Mundial.

Segundo o camisa 10, Vini é o principal jogador da seleção, vivendo uma fase incrível. "[Ele] vem nos ajudando, vem decidindo os jogos e isso é importante para nós."

O atacante afirmou ainda que passou os últimos 25 dias treinando para que estivesse pronto para entrar em campo.

"Estou muito contente, muito feliz, foi uma mistura de emoção na hora que entrei porque foram longos dias longe dessa camisa, longe da seleção, mas graças a Deus tudo certo e eu consegui estar de volta."

O jogador do Santos também falou do argentino Lionel Messi, com quem jogou no Barcelona e no PSG. "Ele é muito melhor fora do campo. [Dentro] é muito bom, imagine fora", disse, em espanhol, ao canal DSports.

"[Messi] é um grande amigo, falamos muito, falamos esses dias também. Ele sabe que eu o amo muito", afirmou. "Agradeço a toda a Argentina pelo carinho que sempre me dão."

Messi já fez 5 gols em 2 jogos neste Mundial e se tornou o maior artilheiro da história das Copas do mundo, com 18 gols.