SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro argentino Lucas Federico Trejo, que defende o Marítimo, da segunda divisão da Venezuela, afirmou que sua família está desaparecida após os fortes terremotos que atingiram o país na noite desta quarta-feira (24).

"Nosso edifício em Praia Grande caiu, não sei nada da minha família, por favor orem por eles e difundam esta mensagem para alguém que possa tê-los visto. Quero acreditar que não estavam lá. Orem pela minha família, por favor", disse o zagueiro.

O jogador buscou ajuda nas redes sociais para ter atualizações sobre o paradeiro Yani, sua esposa, e Aarón e Ainhoa, seus dois filhos.

AO MENOS 164 MORTOS

Terremotos provocaram destruição. Dois fortes abalos atingiram a Venezuela nesta quarta-feira (24) (24), derrubaram prédios em Caracas e outras cidades e mobilizaram equipes de resgate.

A presidente interina, Delcy Rodríguez, confirmou 164 mortes e quase 1.000 feridos. Prédios balançaram em Caracas. Moradores deixaram edifícios e casas na capital venezuelana após o tremor, de acordo com a Associated Press.

Sismos estão entre os mais fortes da história recente. Os terremotos, inicialmente registrados como magnitude 7,1, foram revisados pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) para 7,2 e 7,5, ocorrendo com apenas 39 segundos de diferença