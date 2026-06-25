SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians quitou os salários atrasados do elenco de jogadores e da comissão técnica. A parcela de direitos de imagem, no entanto, segue em haver.

O clube regularizou os pagamentos de todos os profissionais do departamento de futebol. A diretoria quitou os vencimentos do mês de maio que estavam pendentes com atletas e comissão técnica desde o dia 5.

Os salários dos demais funcionários do clube já haviam sido acertados nas últimas semanas. Os trabalhadores contratados sob o regime CLT receberam em dia, enquanto os prestadores de serviço (PJs) tiveram alguns dias de atraso, mas foram pagos na semana passada.

Este é o segundo mês consecutivo em que o Corinthians registra atrasos salariais. No mês passado, o clube pagou os funcionários administrativos na data correta, mas atrasou em cinco dias os vencimentos do elenco e da comissão técnica.

CRISE FINANCEIRA E FLUXO DE CAIXA

O Corinthians enfrenta sérios problemas de fluxo de caixa e tem dificuldades para obter crédito no mercado. A busca por novos acordos financeiros é dificultada porque o nome do clube está constantemente associado a denúncias e investigações do Ministério Público.

A diretoria também precisou resolver pendências internacionais recentemente para evitar punições. Na semana passada, o clube conseguiu solucionar o caso envolvendo o Talleres, da Argentina, que gerava risco de um novo "transfer ban" (punição da Fifa que impede o registro de novos jogadores).