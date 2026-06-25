O confronto entre brasileiros e japoneses, que terminaram a chave em segundo lugar, com cinco pontos, será na próxima segunda-feira (29), às 14h (horário de Brasília), em Houston (Estados Unidos).

Os suecos, com quatro pontos, também avançaram aos 16 avos de final como um dos oito melhores terceiros colocados da fase de grupos. Eles aguardam o complemento da última rodada para saber quando, onde e quem terão pela frente. Neste momento, a rival seria a França, que está na liderança do Grupo I.

Jogo morno em Dallas

Os dois times vieram a campo com mudanças em relação à rodada anterior e com formações espelhadas, distribuídos com três homens na defesa, quatro no meio e três à frente. No Japão, o lateral Yukinari Sugawara, o zagueiro Ayumu Seko e o meia Daizen Maeda entraram nos lugares do zagueiro Takehiro Tomiyasu e dos meias Junya Ito e Kaishu Sano, que tinham iniciado a goleada por 4 a 0 sobre a Tunísia.

A Suécia, por sua vez, trocou de goleiros, com Jacob Zetterstrom ficando na vaga de Kristoffer Nordfeld, titular nas primeiras rodadas, inclusive na pesada derrota por 5 a 1 para a Holanda. Além dele, o zagueiro Elliot Stroud e o atacante Anthony Elanga substituíram o volante Jesper Kalstrom e o meia Benjamin Nygren.

Após jogos movimentados nas rodadas anteriores, suecos e japoneses apresentaram pouco futebol nos 45 minutos iniciais. A primeira etapa foi truncada, com 17 faltas e apenas uma finalização de real perigo. Aos 44, o meia Keito Nakamura recebeu de Maeda na área pela esquerda, girou livre e bateu cruzado, mas Zetterstrom fez a defesa.

Os Samurais Azuis despertaram na volta do intervalo, tomando controle do campo sueco e abrindo o placar aos dez minutos. O meia Ritsu Doan recebeu do atacante Ayase Ueda na intermediária e deu um ótimo passe na diagonal, que deixou Maeda na frente do gol para chutar no cantinho de Zetterstrom.

Foi a vez, então, da seleção escandinava acordar na partida. Seis minutos depois, Elanga foi acionado na direita pelo centroavante Viktor Gyökeres, quase na entrada da área. O atacante trouxe a bola para dentro e bateu cruzado para deixar tudo igual com um golaço.

O Japão sentiu o gol sofrido e quase tomou a virada no lance seguinte, em bobeada de Sugawara na entrada da área. O lateral deixou a bola escapar do controle e foi desarmado pelo atacante Alexander Isak, que chutou forte assim que tomou a posse, mas Suzuki, atento, conseguiu espalmar para escanteio.

A intensidade do começo do segundo tempo logo arrefeceu, especialmente depois das substituições. Mais inteira fisicamente, a Suécia esboçou uma pressão nos minutos finais, mas parou em Suzuki. Aos 47, o goleiro fez grande defesa em finalização de Elanga na área. Em seguida, desviou a cabeçada de Isak para o travessão, garantindo o empate.

Holanda confirma ponta

No duelo simultâneo a Japão e Suécia, a Holanda venceu a zerada e eliminada Tunísia por 3 a 1 em Kansas City (Estados Unidos) e garantiu a liderança do Grupo F, com sete pontos. A Laranja Mecânica (apelido da seleção europeia) vai encarar Marrocos, que ficou na vice-liderança do Grupo C, o do Brasil. O jogo também será na segunda, mas às 22h, em Monterrey (México).

Logo aos dois minutos, o volante Ellyes Skhiri tentou cortar o cruzamento pela direita do lateral Denzel Dumfries e fez contra. Quatro minutos depois, o meia Tijjani Reijnders cobrou falta na área, o zagueiro Virgil Van Dijk desviou e o atacante Brian Brobbey mandou para as redes, ampliando para a Holanda.

A Tunísia esboçou reação no início do segundo tempo, aos oito minutos, com o atacante Hazem Mastouri descontando para os africanos. Os europeus, porém, retomaram o controle do jogo ao marcarem o terceiro. Aos 16, o zagueiro Jan Paul van Hecke cabeceou para o gol e contou com um desvio no meia Anis Ben Slimane para balançar as redes e fechar o placar.

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