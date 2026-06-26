O atacante juiz-forano Max Alves é o novo reforço da Chapecoense para a sequência da temporada. Anunciado nesta semana pelo clube catarinense, o jogador disputará novamente a Série A do Campeonato Brasileiro e chega por empréstimo junto ao Cuiabá, com contrato válido até o dia 31 de dezembro de 2026.

Em mensagem enviada ao Portal Acessa.com, Max comemorou o acerto e destacou a felicidade em voltar a atuar na principal divisão do futebol nacional.

"Estou muito feliz com a minha chegada na Chape, ainda mais por estar na Série A, me dando essa oportunidade de disputar novamente um campeonato tão importante. Agradeço aos envolvidos pelos esforços feitos para que isso se concretizasse. Trago comigo a disposição de ajudar a Chape a se manter nessa Série A, que é tão importante para todos. Feliz demais".

Negociação envolveu acordo entre clubes

Segundo o empresário do atleta, Régis, a negociação exigiu uma série de ajustes entre Cuiabá, Sport e Chapecoense para que a transferência fosse concretizada.

De acordo com ele, Max estava emprestado ao Sport, que pagou o Cuiabá pelo empréstimo. O contrato previa a liberação do jogador caso surgisse uma proposta de um clube da Série A, cenário que abriu caminho para a negociação com a Chapecoense.

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Ainda assim, foi necessário resolver questões financeiras envolvendo a rescisão do vínculo com o Sport. Conforme Régis, houve o pagamento proporcional de um valor previsto em contrato para viabilizar a liberação, além de um acordo em que ele e o próprio jogador abriram mão de parte dos valores que ainda tinham a receber para facilitar a transferência.

"Fizemos esse esforço porque entendíamos que era uma oportunidade muito importante para a carreira do Max", afirmou o empresário.

Empréstimo com opção de compra

Apesar da transferência, os direitos econômicos do atacante seguem ligados ao Cuiabá. Max defenderá a Chapecoense por empréstimo até o fim da temporada.

O contrato firmado entre os clubes prevê ainda uma opção de compra, caso a Chapecoense decida adquirir os direitos definitivos do jogador ao término do empréstimo.

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