SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em jogo de cinco gols, a Turquia venceu os Estados Unidos por 3 a 2, na madrugada desta sexta-feira (26), no SoFi Stadium, em Inglewood (EUA), pela terceira rodada do Grupo D. Eliminados, os turcos se despediram com a primeira vitória, enquanto os norte-americanos, que já tinham a liderança da chave garantida, conhecerem seu primeiro revés na competição.
Ayhan, Kokçu e Guler marcaram os gols da vitória turca. O Trusty e Aaronson descontaram para os norte-americanos no jogo de encerramento do Grupo D.
Mesmo com a derrota, os Estados Unidos se mantém na liderança do Grupo D, com seis pontos. Os norte-americanos voltam a campo contra a Bósnia e Herzegovina, no dia 1º de julho, em Santa Clara (EUA), pela segunda fase do mundial.
Já a Turquia conquistou a sua primeira vitória no Mundial no jogo de despedida. A equipe asiática, que era vista como surpresa por ter uma boa geração, ficou na última posição do Grupo D e volta mais cedo para casa.
COMO FICOU O GRUPO D?
1- Estados Unidos: 6 vitórias (4 gols de saldo e 7 gols pró)
2- Austrália: 4 pontos (0 gol de saldo e 2 gols pró)
3- Paraguai: 4 pontos (-2 gols de saldo e 2 gols pró)
4- Turquia: 1 ponto (-2 gols de saldo e 2 gols pró)
TURQUIA
Ugurcan Çakir; Zeki Celik, Eren Elmali, Abdulkerim Bardakci e Ozan Kabak; Salih Ozcan, Orkun Kokcu, Arda Guler e Kenan Yildiz; Alper Yilmaz e Oguz Aydin.T.: Vincenzo Montella.
ESTADOS UNIDOS
Matt Turner; Auston Trusty, Miles Robinson, Mark Mckenzie e Joe Scally; Giovanni Reyna, Weston McKennie e Sebastian Berhalter; Ricardo Pepi, Brenden Aaronson e Timothy Weah.T.: Mauricio Pochettino.
Local: SoFi Stadium, em Inglewood (EUA)
Árbitro: Mustapha Ghorbal (ALG)
Assistentes: Mokrane Gourari (ALG) e Abbes Akram Zerhouni (ALG)
Cartões amarelos: Berhalter (Estados Unidos)
Cartões Vermelhos: Nenhum
Gol: Auston Trusty (EUA - 3 do 1ºT), Arda Guler (TUR - 10 do 1ºT), Alper Yilmaz (TUR - 31 do 1ºT), Sebastian Berhalter (EUA - 3 do 2ºT) e Ayhan (TUR - 53 do 2ºT).