SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mohamed Salah pode viver um dia especial nesta sexta-feira (26). O astro egípcio mira levar a sua seleção a um feito inédito na Copa do Mundo e ainda superar uma marca que pertence ao seu próprio técnico. O Egito joga às 0h (de Brasília) desta madrugada contra o Irã, pela última rodada do Grupo G.

EM BUSCA DA HISTÓRIA

Salah pode guiar o Egito rumo à sua primeira classificação ao mata-mata da Copa desde que a fase de grupos foi implementada. A seleção não passou desta etapa nas edições de 1990 e 2018. Em 1934, na primeira participação dos egípcios, não havia o cenário dos grupos.

A classificação está encaminhada. O Egito pode até empatar com o Irã para avançar ao mata-mata. Em caso de derrota, a seleção precisará torcer para que a Bélgica não vença a Nova Zelândia para passar entre os dois primeiros da chave. Caso contrário, terá de esperar a definição dos outros grupos para saber se pode avançar como um dos oito melhores terceiros.

A nível pessoal, Salah tenta desbancar seu próprio técnico e se tornar o maior artilheiro da história da seleção. Atualmente, ele tem 68 gols marcados, um a menos do que Hossam Hassan, atual treinador do Egito.

A distância foi encurtada nesta Copa do Mundo. Salah chegou ao Mundial com 67 gols marcados, mas foi às redes uma vez durante a vitória egípcia sobre a Nova Zelândia por 3 a 1 na rodada passada.

Hassan "exigiu" parte dos créditos por isso. Na análise feita por ele logo após a vitória do Egito sobre a Nova Zelândia ?a primeira do país na história das Copas? o treinador afirmou que a forma como usa Salah na seleção tem ajudado o ex-jogador do Liverpool.

T"alvez eu seja o primeiro técnico a deixá-lo jogar em uma posição que corresponde ao seu perigo, que corresponde às suas capacidades e qualidades. Trabalhamos em tantas coisas e tenho certeza de que veremos mais dele", disse Hassan.

A relação entre os dois na seleção tem rendido frutos. Desde que o treinador assumiu o cargo em 2024, Salah disputou 21 jogos e marcou 12 gols, com uma média de praticamente um tento a cada duas partidas.

COMO ESTÁ O GRUPO G?

Egito - 4 pontos (saldo +2 e 4 gols marcados)

Irã - 2 pontos (saldo 0 e 2 gols marcados)

Bélgica - 2 pontos (saldo 0 e 1 gol marcado)

Nova Zelândia - 1 ponto (saldo -2 e 3 gols marcados)