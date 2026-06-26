NOVA YORK, EUA (UOL/FOLHAPRESS) - O Arsenal quer assegurar a contratação de Bruno Guimarães, meio-campista da seleção brasileira e destaque do Newcastle nas últimas temporadas do Campeonato Inglês.

O clube londrino viu sua oferta inicial de R$ 411 milhões ser rejeitada pelo Newcastle. O clube fez a primeira abordagem nesta semana pensando em reforçar o meio-campo da equipe que chegou à final da Champions League e foi campeã inglesa.

O Arsenal está disposto a elevar a oferta para sacramentar a negociação. No entanto, o Newcastle ainda não foi claro em relação ao valor que aceitaria para negociar o brasileiro e as tratativas estão paralisadas.

Bruno Guimarães está concentrado com a seleção brasileira para a disputa da Copa do Mundo e não quer sair "mal com o clube" que o projetou no cenário internacional. O jogador é um desejo antigo de Andrea Berta, atual diretor executivo do Arsenal.

BRUNO É ELOGIADO NO NEWCASTLE

Bruno é visto como referência técnica e emocional do elenco, com forte identificação com a torcida. A avaliação é que a saída do capitão afetaria a capacidade criativa do time e mudaria o peso do clube.

Newcastle tenta evitar a perda de mais nomes importantes. Além de Anthony Gordon, Alexander Isak deixou o time nos últimos dez meses.

Sem reforços anunciados, a diretoria trata a manutenção de Bruno como prioridade. Segundo o The Athletic, braço esportivo do The New York Times, mesmo com propostas altas, o clube não tem intenção de liberar o brasileiro.