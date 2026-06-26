Antonia Pellegrino, diretora-presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que faz a gestão da TV Brasil, celebra o conteúdo especial.

"A um ano da Copa do Mundo Feminina no Brasil, o Sem Censura presta uma justa homenagem às pioneiras que abriram caminho para o futebol feminino no país. Contar suas histórias é também preparar o público para viver, em 2027, a Copa mais brasileira de todas: a Copa das mulheres. Levar essas trajetórias ao ar é a essência da comunicação pública: reconhecer, valorizar e inspirar novas gerações", destaca.

A resenha do bate-papo ainda conta com a jornalista Marília Arrigoni, apresentadora do programa Stadium esportivo, produção tradicional da emissora, como debatedora na bancada. O encontro resgata histórias de superação que mostram o pioneirismo e a dedicação das mulheres brasileiras para conquistar o espaço que o esporte feminino tem hoje no país com a estrela Marta e a seleção de craques que defendem as cores do Brasil atualmente nos gramados.

A tela do futebol feminino

Com uma jornada esportiva consolidada nas transmissões de competições nacionais do futebol feminino, a TV Brasil exibe há três anos os principais campeonatos disputados pelas equipes nacionais, como a séries A1, as fases decisivas da A2 e A3, além das finais das categorias de base. Essa valorização ratifica o canal como a tela do futebol feminino.

Em 2025, a audiência dos jogos registrou um crescimento de 25% o que confirma o acerto da aposta da televisão pública no futebol feminino como forma de popularização do esporte. As exibições neste ano também conquistam resultados expressivos em audiência. Apenas nas cinco primeiras rodadas do ano, de acordo com o Ibope, o alcance das partidas superou a marca de 1 milhão de pessoas.

As transmissões dos confrontos do esporte contribuíram positivamente para a média de audiência diária da TV Brasil nas praças monitoradas de São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal, além do consolidado dessas três localidades.