RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo venceu o Bonsucesso por 1 a 0 em jogo-treino realizado na manhã desta sexta-feira (26), no CT Ninho do Urubu. O gol do triunfo flamenguista foi de Bruno Henrique, em cobrança de pênalti.

A equipe está voltando das férias, retomando o ritmo. Foi uma atividade muito boa para as duas equipes, com intensidade e bastante trabalho tático. É o início da nossa preparação. Agora vamos viajar, nos preparar bem e chegar fortes para o segundo semestre Bruno Henrique

Este foi o último treino antes do elenco embarcar para Portugal. A delegação viaja no domingo à tarde -amanhã (27) não há atividades pogramadas.

O técnico Leonardo Jardim aproveitou o trabalho para fazer algumas observações. A atividade foi disputada em dois tempos de 45 minutos.

O Flamengo terá duas etapas no trabalho na Europa. A primeira será realizada na cidade de Lagos, entre os dias 29 de junho e 5 de julho. Em seguida, a delegação seguirá para Estói, onde permanecerá até 12 de julho.

O Flamengo vai ter três amistosos neste período. No dia 3 de julho, às 19h30 no horário local (15h30 de Brasília), o time carioca enfrenta o River Plate. Em 8 de julho, às 20h30 no horário local (16h30 de Brasília), o Lausanne-Sport, da Suíça. Já o Benfica será o adversário do dia 11, às 19h30 no horário local (15h30 de Brasília).