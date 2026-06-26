SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após despertar o interesse de clubes da Série A, o meia Melk, de 19 anos, passou a ser tratado como um dos principais ativos do Ceará no mercado. A expectativa da diretoria é negociar o jogador por um valor entre 6 milhões e 8 milhões de euros (R$ 35,42 milhões a R$ 47,23 milhões).

A reportagem apurou que Athletico-PR, Bragantino, Cruzeiro e Internacional fizeram movimentos pelo atleta em momentos distintos. Apesar das investidas, o time cearense ainda não recebeu uma proposta que se aproxime da quantia desejada e mantém o meia nos planos para a sequência da temporada.

A primeira oferta foi apresentada pelo Athletico-PR, que propôs a compra de 50% dos direitos econômicos de Melk por R$ 1,5 milhão. A diretoria cearense recusou a investida, feita após o destaque do jogador na Copa São Paulo de Futebol Júnior, em janeiro, mas antes de ele ganhar espaço no elenco profissional.

Na sequência, o Bragantino procurou o Ceará para buscar informações sobre o meia. O contato foi conduzido pelo executivo Diego Cerri, ex-dirigente do clube e com boa relação nos bastidores, o que facilitou a sondagem. A consulta, porém, ainda não evoluiu para uma proposta oficial.

O Cruzeiro também acompanha a evolução de Melk. O bom relacionamento entre as diretorias mantém o diálogo aberto, mas, até o momento, o clube mineiro não formalizou nenhuma oferta.

Mais recentemente, o Internacional foi quem avançou nas conversas. O clube gaúcho demonstrou interesse na contratação por empréstimo, formato que não agrada ao Ceará, disposto a negociar o jogador apenas em definitivo.

A estratégia da diretoria é repetir o modelo adotado em negociações recentes. Além de buscar uma venda entre 6 milhões e 8 milhões de euros, o Ceará pretende manter um percentual dos direitos econômicos do meia para lucrar em uma futura transferência.

A multa rescisória de Melk é de R$ 50 milhões para o mercado nacional e de 30 milhões de euros (R$ 177,10 milhões) para clubes do exterior. Internamente, a avaliação é de que apenas uma proposta dentro desse patamar abrirá espaço para uma negociação.

Melk chegou ao Ceará em 2021 para integrar a equipe sub-15. Depois de passar pelas categorias sub-17 e sub-20, foi promovido em definitivo ao elenco principal, no qual se consolidou nesta temporada.

BASE GANHA ESPAÇO NO PROFISSIONAL

A valorização de Melk acompanha um movimento de maior integração entre as categorias de base e o elenco principal do Ceará. Atualmente, oito jogadores formados pelo clube trabalham de forma permanente com a equipe profissional.

Além do meia, o volante João Gabriel também conquistou espaço e figura entre os jovens com maior minutagem na temporada. O grupo ainda conta com Enzo Ludovico, Pedro Gilmar, Aloísio, Gabriel Amaral, Júlio e Caíque.

Hoje, Melk lidera a lista de ativos do Ceará no mercado de transferências, enquanto João Gabriel também é visto internamente como um atleta com potencial de valorização. O processo de integração entre base e profissional é conduzido por Sandro Queiroz, responsável pelas categorias de base do clube desde o fim da última temporada.