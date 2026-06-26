SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Hernán Crespo negocia com o Al-Sadd, do Qatar, e pode substituir Roberto Mancini, que deixou o clube na semana passada.

O argentino esteve no radar do Vasco após a saída de Renato Gaúcho.

Crespo está no mercado desde a demissão do São Paulo, em março. Ele mantém negociações com o Al-Sadd. A informação foi publicada, primeiramente, pelo "ge" e confirmada pela reportagem.

Caso as tratativas tenham final feliz, será a segunda passagem do argentino no Qatar. Ele treinou o Al-Duhail entre 2022 e 2023.

Recentemente, Crespo esteve no radar da diretoria do Vasco para substituir Renato Gaúcho. O interesse inicial, porém, não ganhou novos capítulos.

O treinador recebeu uma sondagem do Almería, da Espanha, e de clubes da Arábia Saudita. As conversas não evoluíram para que uma negociação fosse iniciada.