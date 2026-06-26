SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro acertou a venda do lateral-esquerdo Kaiki Bruno ao Como, da Itália, em uma operação que pode render até 17 milhões de euros (cerca de R$ 100 milhões na cotação atual).

A negociação será em definitivo, e o jogador viajará para o futebol italiano nos próximo dias. A janela de transferências abere em 20 de julho para a formalização do negócio.

O acordo prevê o pagamento de 12 milhões de euros (R$ 70,84 milhõoes) à vista ao Cruzeiro. O clube mineiro ainda poderá receber outros 2 milhões de euros (R$ 11,81 milhões) em bônus previstos em contrato.

Kaiki Bruno também participará financeiramente da negociação. Dono de 20% dos direitos econômicos, o lateral receberá cerca de 3 milhões de euros (R$ 17,71 milhões) com a transferência.

O desfecho ocorre após Cruzeiro e Como retomarem as conversas por uma negociação que chegou a ser interrompida na última janela de transferências. Na ocasião, o clube mineiro desistiu de um acordo que previa a venda do jogador por 15 milhões de euros (R$ 88,55 milhões).

O interesse do Como por Kaiki Bruno, no entanto, não era recente. O clube italiano monitora o lateral desde a última janela e voltou à carga após ter uma oferta de 15 milhões de euros recusada pelo Cruzeiro.

Na época, o Cruzeiro optou por manter dois laterais-esquerdos no elenco, já que havia negociado Kauã Prates com o Borussia Dortmund, da Alemanha, por 12 milhões de euros (cerca de R$ 75 milhões, na ocasião).

Antes de concluir a venda de Kaiki Bruno, o Cruzeiro também encaminhou a reposição para a lateral esquerda. O clube acertou a contratação de Gabriel Rojas, do Racing, da Argentina, por 6 milhões de dólares (aproximadamente R$ 31 milhões).