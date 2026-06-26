Na final, disputada na manhã desta sexta-feira (26), o brasileiro superou o italiano Leonardo Fioravanti, novo líder da temporada.

Na somatória das duas melhores notas, Yago obteve 15.00. Logo na segunda onda, o paranaense encaixou um aéreo que valeu um 8.50. Mais adiante, veio um 6.50. Fioravanti, que tinha 5.67 como avaliação mais alta, precisava de uma manobra praticamente perfeita no fim da bateria para tomar a dianteira, mas não passou de um 7.50, ficando com 13.17 de pontuação.

Foi a primeira vitória de Yago na temporada após seis etapas. Com mais 10 mil pontos no ranking, o atual campeão subiu para o terceiro lugar (32.950). O vice em Saquarema rendeu 7,8 mil pontos para Fioravanti, que ultrapassou o potiguar Ítalo Ferreira e assumiu a liderança geral (33.930).

Apesar de o primeiro lugar estar agora com um italiano, o surfe nacional vive grande momento na WSL. Da segunda à sexta posições da temporada, todas estão ocupadas por brasileiros. Ítalo é o vice-líder (33.845), seguido por Yago e pelos paulistas Gabriel Medina (27.610) e os irmãos Miguel (27.610) e Samuel Pupo (24.640).

O fluminense João Chianca, o Chumbinho, competiu em "casa", já que é natural de Saquarema. Ele caiu nas semifinais, superado exatamente por Fioravanti (13.00 a 10.10). Apesar disso, o surfista brasileiro ganhou seis posições e subiu para 17º lugar (15.725) na temporada.

Chumbinho é o sétimo surfista do país mais bem colocado. Além do quinteto que briga pelas primeiras colocações, ele fica atrás do paulista Filipe Toledo (17.150). Na classificação, ainda estão o argentino naturalizado brasileiro Alejo Muniz em 24º (10.640) e o catarinense Matheus Herdy (9.245).