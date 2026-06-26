No replay, é possível ver que Vinícius Júnior toma a frente de Hendry, e o próprio zagueiro é que acerta o pé do brasileiro. O defensor e o restante do time escocês não reclamou em nenhum momento de infração do atacante.

No protesto encaminhado à Fifa, a CBF diz que Ramos é, "sem dúvidas, um árbitro experiente e qualificado". Ao mesmo tempo, recorda que o mexicano também apitou a partida entre Brasil e Suíça na Copa de 2018, na Rússia, em que o gol de empate suíço em Rostov, assinalado pelo meia Steven Zuber, foi validado, em que pese uma falta que teria sido cometida no zagueiro brasileiro Miranda, que o marcava.

"O VAR [árbitro de vídeo] confirmou o gol, e o incidente gerou uma controvérsia considerável e preocupação no futebol brasileiro", relatou a entidade nacional, no ofício.

Apesar do gol anulado, Vinícius Júnior balançou as redes mais uma vez, e o Brasil ampliou o marcador com o também atacante Matheus Cunha, assegurando a vitória por 3 a 0 e a liderança do Grupo C.

Nas fase de 16 avos de final, o Brasil terá pela frente o Japão, na próxima segunda-feira (29), às 14h (horário de Brasília), em Houston (Estados Unidos). A equipe de arbitragem para o duelo ainda não foi anunciada.

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