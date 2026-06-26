SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nesta sexta-feira (26), o Brasil sofreu sua segunda derrota consecutiva na Liga das Nações masculina de vôlei. Em Liubliana, na Eslovênia, a seleção brasileira perdeu para a Itália por 3 a 1, com parciais de 25/22, 21/25, 25/22 e 25/23, pela 2ª rodada da terceira semana da competição.

Depois de virar o jogo e abrir nove pontos de vantagem no quarto set, a equipe comandada por Bernardinho sofreu a reação italiana na reta final e acabou derrotado.

A seleção volta à quadra neste sábado, às 15h30 (de Brasília), para enfrentar a anfitriã Eslovênia.

COMO FOI O JOGO

O confronto começou equilibrado, mas a Itália foi mais eficiente nos momentos decisivos do primeiro set. Com força no saque e bom desempenho no bloqueio, os italianos fecharam a parcial em 25 a 22.

O Brasil reagiu rapidamente no segundo set. Com Cachopa distribuindo melhor as jogadas, mais consistência na defesa e bom aproveitamento dos ataques de Lucarelli, Adriano e dos centrais, a equipe controlou as ações e empatou o duelo ao vencer por 25 a 21.

O terceiro set também foi equilibrado, mas ganhou um novo rumo com a entrada de Bryan. O oposto aumentou o poder de ataque da seleção e apareceu em momentos decisivos no bloqueio. Ao lado de Lucarelli, Judson, Flávio e Adriano, ele ajudou o Brasil a suportar a pressão de Bovolenta, Sanguinetti e Luca Porro.

Na reta final da parcial, os italianos reclamaram bastante da arbitragem. Sbertoli recebeu cartão amarelo, e o Brasil aproveitou o momento para fechar o set em 25 a 22, com um bloqueio de Lucarelli sobre Bovolenta.

O quarto set parecia encaminhar a vitória brasileira. Embalado pelas atuações de Bryan, Judson e Flávio, o time abriu 15 a 6 e chegou a ter nove pontos de vantagem.

A Itália, porém, reagiu. Com saques mais agressivos, crescimento de Bovolenta, Bottolo e Paolo Porro no ataque, além de aproveitar erros brasileiros e um lance polêmico de arbitragem que gerou reclamações da equipe de Bernardinho, os italianos buscaram o empate em 19 a 19 e deixaram a decisão em aberto.

Cachopa e Judson ainda salvaram um match point com um bloqueio, mas Lucarelli errou o saque no lance seguinte. Na sequência, Lavia definiu o último ponto, fechou o set em 25 a 23 e garantiu a vitória italiana por 3 sets a 1.

PRÓXIMO JOGO

Sem muito tempo para lamentar a derrota, o Brasil volta à quadra neste sábado, às 15h30 (de Brasília), para enfrentar a Eslovênia, dona da casa, pela terceira rodada da última semana da fase classificatória da Liga das Nações.

A equipe de Bernardinho busca a recuperação e vencer a primeira partida na segunda semana da VNL, em Liubliana. O último triunfo ocorreu ainda na primeira semana, que aconteceu em Brasília.