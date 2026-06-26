SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo segue tentando viabilizar a contratação do zagueiro Arthur Chaves, mas recebeu mais uma negativa dos alemães a uma nova proposta de empréstimo pelo defensor.

Desta vez, segundo apurou a reportagem, o São Paulo ofereceu um montante considerado internamente como relevante para tentar destravar a operação. Ainda assim, a quantia oferecida ficou abaixo da pedida do Hoffenheim, que voltou a rejeitar os moldes propostos.

Desde o início das conversas, o principal entrave tem sido justamente o modelo de negócio. O São Paulo trabalha com limitações financeiras e tenta estruturar a chegada de Arthur Chaves por empréstimo, inicialmente em um acordo de seis meses. O Hoffenheim, porém, tem resistido às investidas.

Em diferentes momentos da negociação, o clube alemão sinalizou preferência por uma venda em definitivo ou, ao menos, por uma compensação financeira mais robusta para aceitar uma cessão temporária. Essa postura endurecida gerou pessimismo nos bastidores do Morumbi.

Antes da saída de Rui Costa do comando executivo do futebol, a avaliação interna já era de que o negócio estava perto de esfriar de vez. Após sucessivas recusas e diante da dificuldade de alcançar os valores exigidos pelos alemães, o São Paulo chegou a considerar se retirar da negociação.

MUDANÇA INTERNA

A saída de Rui Costa, no entanto, não encerrou as tratativas. Com Rafinha assumindo interinamente a condução do departamento de futebol, a interlocução com os representantes do jogador e com o Hoffenheim foi retomada no início desta semana.

A expectativa no clube é entender se ainda existe margem para flexibilização por parte dos alemães. Hoje, a leitura é clara: sem mudança de postura do Hoffenheim em relação às exigências financeiras, a operação seguirá extremamente complicada.

Apesar do cenário adverso, o negócio ainda não foi dado como encerrado. O São Paulo mantém Arthur Chaves como alvo para reforçar o sistema defensivo e segue buscando alternativas para encontrar um formato viável.

BUSCA POR ZAGUEIRO

A contratação de um zagueiro é tratada como prioridade pela diretoria, especialmente após a recente reconfiguração do elenco no setor. Mesmo com a reintegração de Arboleda, que estava afastado, a equipe ainda vê necessidade de um novo defensor.

Além de Arthur Chaves, o São Paulo também reabriu negociações com Domingos Duarte, que ficará livre no mercado neste meio de ano. A questão com o português é salarial, e também não há acordo fechado.