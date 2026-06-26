transmissão ao vivo no canal do Time Brasil no YouTube (confira a programação ao fim do texto). A competição reúne cerca de 500 atletas de 58 países. A delegação brasileira conta com 18 judocas em Qingdao.
Medalhista olímpica em Paris 2024, Larissa derrotou de forma emocionante a azerbaijana Gultaj Mammadaliyeva. A brasileira saiu em desvantagem ao levar dois shidos (punições), mas se recuperou no golden score ao aplicar um yuko na adversária.
É uma competição super importante, agora nesse início oficial de ciclo. Vim de dois quintos, no Grand Slam de Tóquio e no Grand Slam de Paris, então é muito bom ganhar esse bronze. Não me sinto satisfeita, mas estou feliz pelas conquistas internas. Obrigada a todo mundo que torceu, comemorou a paulista, que em abril foi hexacampeã no Pan-Americano, no Panamá.
Para chegar à disputa do bronze, Larissa venceu duas lutas seguidas por yuko: ganhou na estreia da sul-coreana Jiyeon Kim e depois, nas oitavas, superou a chinesa Yuyi Zheng. No entanto, nas quartas, a judoca paulista foi superada pela japonesa Kokoro Fujishiro, que mais tarde conquistaria ouro na categoria. Na repescagem para avançar à luta pelo bronze, Larissa levou a melhor sobre a francesa Pauline Cuq também por yuko.
O segundo bronze nesta sexta (26) ficou com Ronald Lima na disputa dos 66kg, O meio leve abriu o dia com três vitórias. Primeiro bateu o atleta do Turcomenistão Serdar Rahimov na estreia. Na rodada seguinte, derrotou o uzbeque Dilshodbek Hamroyev, com um wazari e um yuko. Nas quartas, o brasileiro superou por ippon o russo Abdullakh Parchiev, mas perdeu nas semifinai para ocazaque Gusman Kyrgyzbayev. O brasileiro seguiu para a luta pela medalha de bronze em que triunfou sobre o mongol Baskhuu Yondonperenlei com um yuko no golden score.
É uma medalha muito importante para mim, para começar bem a corrida olímpica, disse o judoca paulista, em depoimento à Confederação Brasileira de Judô).
Programação
DE SEXTA PARA SÁBADO
- Lutas preliminares a partir das 22h desta sexta (26) e finais às 6h de sábado (27)
Categorias: Feminino (-63kg, -70kg) e Masculino (-73kg, -81kg)
Quem luta: Kaillany Cardoso (-70kg), Nauana Silva (-70kg), Guilherme de Oliveira (-73kg), David Lima (-81kg) e Enzo Trombini (-81kg)
Horários: Preliminares durante a madrugada | Bronze e finais a partir das 6h
DE SÁBADO PARA DOMINGO
- Lutas preliminares a partir das 22h de sábado (27)) e finais às 6h de domingo (28)
Categorias: Feminino (-78kg, +78kg) e Masculino (-90kg, -100kg, +100kg)
Quem luta: Beatriz Freitas (-78kg), Dandara Camillo (-78kg), Beatriz Souza (+78kg), Guilherme Schimidt (-90kg), Marcelo Gomes (-90kg) e Giovani Ferreira (-100kg)
Horários: Preliminares durante a madrugada | Bronze e finais a partir das 6h
Tags:
Bronz | Delegação Brasileira | Grand Prix de Judô | Larissa Pimenta | ranking olímpico | Ronald Lima