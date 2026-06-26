Um post compartilhado por LARISSA CINCINATO PIMENTA (@larissapimentajudo)

Medalhista olímpica em Paris 2024, Larissa derrotou de forma emocionante a azerbaijana Gultaj Mammadaliyeva. A brasileira saiu em desvantagem ao levar dois shidos (punições), mas se recuperou no golden score ao aplicar um yuko na adversária.

É uma competição super importante, agora nesse início oficial de ciclo. Vim de dois quintos, no Grand Slam de Tóquio e no Grand Slam de Paris, então é muito bom ganhar esse bronze. Não me sinto satisfeita, mas estou feliz pelas conquistas internas. Obrigada a todo mundo que torceu, comemorou a paulista, que em abril foi hexacampeã no Pan-Americano, no Panamá.

Para chegar à disputa do bronze, Larissa venceu duas lutas seguidas por yuko: ganhou na estreia da sul-coreana Jiyeon Kim e depois, nas oitavas, superou a chinesa Yuyi Zheng. No entanto, nas quartas, a judoca paulista foi superada pela japonesa Kokoro Fujishiro, que mais tarde conquistaria ouro na categoria. Na repescagem para avançar à luta pelo bronze, Larissa levou a melhor sobre a francesa Pauline Cuq também por yuko.