Sábado (27)

18h - Panamá x Inglaterra

COPA DO MUNDO: CazéTV, Globo, SBT, Ge TV (Globoplay), SporTV e NSports

Contra o já eliminado Panamá, a Inglaterra precisa vencer para manter-se na liderança do Grupo L e enfrentar um terceiro colocado na fase de 32 seleções. Por isso, vai entrar em campo com força total.

18h - Croácia x Gana - FIQUE DE OLHO

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O duelo é um confronto direto por vaga no mata-mata. Com 4 pontos, Gana precisa apenas do empate para se garantir em segundo do Grupo L, enquanto Croácia, com 3, precisa vencer. Dependendo dos outros jogos, até um empate pode classificar os europeus, como um dos melhores terceiros.

20h30 - Colômbia x Portugal - FIQUE DE OLHO

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O confronto do Grupo K promete ser um dos mais disputados desta rodada. Com 6 pontos, a Colômbia joga pelo empate. Com 4, Portugal precisa vencer para terminar em primeiro; com o empate, fica em segundo. Mas até se perder os portugueses podem passar.

20h30 - RD Congo x Uzbequistão

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Com 1 ponto, a República Democrática do Congo pode se classificar ao mata-mata se vencer o Uzbequistão. Quanto mais gols fizer, mais chances terá. O empate elimina as duas seleções.

23h - Jordânia x Argentina - FIQUE DE OLHO

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Com o primeiro lugar assegurado no Grupo J, a Argentina pode escalar os reservas para enfrentar a já eliminada Jordânia. Se Messi jogar, há grande chance de deslanchar ainda mais na lista de maiores artilheiros das Copas.

23h - Argélia x Áustria

COPA DO MUNDO: CazéTV, Globo e SporTV

Outro confronto direto pela vaga na fase de 32 seleções. Se vencer ou empatar, a Áustria, com 4 pontos, fica em segundo lugar e se classifica. Para a Argélia, com 3, a vitória garante a vaga, mas ainda há chance se empatar.

11h - Operário/PR x América/MG

BRASILEIRO SÉRIE B: ESPN e Disney+ Premium

15h30 - Eslovênia x Brasil

VÔLEI VNL Masculina: SporTV2 e VBTV

16h - Criciúma x São Bernardo

BRASILEIRO SÉRIE B: RedeTV!, Canal Goat e Disney+ Premium