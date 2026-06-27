SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vilão na eliminação do Uruguai na Copa do Mundo nesta sexta-feira (26), o goleiro Fernando Muslera ficou três anos longe e voltou da aposentadoria da seleção para ser titular no Mundial.

Fernando Muslera foi, por anos, o goleiro titular do Uruguai. De 2009 até 2022 não houve um "rival" sequer que tenha ameaçado tomar o posto dele na condição de titular da Celeste.

Tudo mudou às vésperas da Copa do Qatar. Após uma lesão, Muslera não voltou bem e viu Rochet, hoje no Internacional, ser titular na Copa. Mesmo assim, ele foi convocado e ficou no banco.

A partir dali foram três anos longe, inclusive com anúncio de aposentadoria da seleção em 2024. Neste período, ele deixou o Galatasaray (TUR), onde se tornou um ídolo, para voltar ao futebol sul-americano e defender o Estudiantes (ARG) -é titular da equipe.

Ninguém se firmou no gol uruguaio com o técnico Marcelo Bielsa. Rochet e Mele tiveram suas oportunidades, mas não passaram confiança ao treinador argentino. Sem muitas opções disponíveis, El Loco recorreu ao quarentão Muslera, que aceitou voltar e disputar sua quarta Copa representando o país.

O experiente goleiro só foi testado de volta no gol da seleção uma vez antes da Copa do Mundo. Ele foi titular no empate por 1 a 1 com a Inglaterra, em Wembley, no final do mês de março. Foi o suficiente para garantir sua convocação para o Mundial.

Mas tudo saiu muito longe do esperado. Muslera falhou no gol da Arábia Saudita durante o empate por 1 a 1 na estreia uruguaia, errou no segundo tento de Cabo Verde em jogo que terminou 2 a 2 e fechou o hat-trick com um frango na derrota por 1 a 0 para a Espanha.

O adeus às Copas do Mundo foi ainda mais marcante. Após a falha no primeiro tempo contra a Espanha, ele foi substituído por Rochet na volta do intervalo. Bielsa disse que o pedido partiu do próprio goleiro. Muslera não confirmou a história, mas desabafou na saída do estádio em Guadalajara.

"Esta é a forma mais próxima que tenho de falar com os uruguaios. Nunca imaginei que sofreria tanto por este esporte, especialmente com todo o trabalho que fiz, com a forma como me preparei", disse Fernando Muslera, na zona mista.

O Uruguai foi eliminado da Copa do Mundo com apenas dois pontos conquistados em três rodadas. A seleção empatou com Arábia Saudita e Cabo Verde e foi derrotada pela Espanha.

Esta é a segunda vez consecutiva que a seleção é eliminada ainda na fase de grupos. Em 2022, a Celeste caiu em uma chave que teve Coreia do Sul e Portugal classificados para o mata-mata. Gana era a outra equipe daquele grupo.

A última vez do Uruguai em um mata-mata de Copa do Mundo foi em 2018. Naquele ano, a seleção passou por Rússia, Egito e Arábia Saudita no Grupo A, eliminou Portugal nas oitavas de final, mas caiu para a França nas quartas, com direito a falha de Muslera na derrota por 2 a 0.