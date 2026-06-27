SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A brasileira Kamilla Cardoso bateu o recorde de aproveitamento em arremessos de quadra em uma partida da WNBA na vitória do Chicago Sky por 124 a 94 sobre o Portland Fire, nesta sexta-feira.

A pivô converteu as 13 tentativas que fez durante o jogo, marcou 30 pontos e registrou sua maior pontuação na carreira na liga.

Kamilla superou a marca que pertencia a Nneka Ogwumike desde 2016. Na ocasião, a então jogadora do Los Angeles Sparks acertou 12 arremessos em 12 tentativas diante do Dallas Wings.

Além dos 30 pontos, a brasileira terminou a partida com oito rebotes, uma assistência e um toco em 24 minutos. Ela marcou sua última cesta no terceiro quarto e não voltou a finalizar até o fim da partida.

O Chicago Sky também estabeleceu o recorde de assistências em um jogo da WNBA. A equipe distribuiu 38 passes para cestas, um a mais do que a marca anterior da liga.

O time ainda registrou os recordes da franquia em pontos marcados e aproveitamento nos arremessos de quadra. Foram 124 pontos e 66,2% de acerto nos arremessos, com 45 cestas em 68 tentativas.

Sydney Taylor foi a segunda maior pontuadora da equipe, com 29 pontos. Azura Stevens contribuiu com 12 pontos, seis rebotes, seis assistências e dois tocos, enquanto Courtney Vandersloot somou 10 pontos e sete assistências no retorno após mais de um ano afastada por lesão no ligamento cruzado anterior.

O Chicago abriu vantagem de 29 a 17 no primeiro quarto. O Portland reduziu a diferença para 53 a 48 antes do intervalo.

No terceiro período, o Fire diminuiu a diferença para 74 a 72 e teve duas oportunidades para assumir a liderança. Na sequência, Kamilla converteu uma jogada de três pontos, e o Chicago iniciou a sequência que definiu a vitória por 124 a 94.

Bridget Carleton foi a principal pontuadora do Portland Fire, com 20 pontos. Carla Leite terminou a partida com 18.

A vitória levou o Chicago Sky a seis triunfos em 18 partidas na temporada regular da WNBA. A equipe venceu o Portland Fire pela terceira vez em três confrontos disputados entre os dois times nesta temporada e tenta se aproximar da zona de classificação para os playoffs.

O próximo compromisso do Sky será diante do Las Vegas Aces. As equipes farão uma sequência de dois jogos.

Natural de Montes Claros (MG), Kamilla Cardoso tem 25 anos e atua como pivô. Aos 14 anos, mudou-se para os Estados Unidos para disputar o basquete escolar e, depois, seguiu para a NCAA, principal liga universitária do país.

A brasileira defendeu as universidades de Syracuse e South Carolina. Na última, conquistou dois títulos da NCAA e foi eleita a melhor jogadora da final de 2024 antes de ser selecionada pelo Chicago Sky no Draft da WNBA.

Pela seleção brasileira, Kamilla foi campeã da Copa América de 2023 e do Campeonato Sul-Americano de 2022, sendo eleita MVP das duas competições. Ela também integrou a equipe vice-campeã da Copa América de 2025.

O recorde diante do Portland Fire representa a maior marca individual da brasileira desde que estreou na WNBA.