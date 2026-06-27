SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o aumento de 32 para 48 seleções, a Copa do Mundo de 2026 tem uma nova etapa de mata-mata. Se antes as partidas eliminatórias começavam nas oitavas de final, agora há também a fase de 32.

Para essa etapa do torneio de classificam justamente 32 seleções: líder e vice-líder de cada um dos 12 grupos e os oito melhores terceiros colocados das chaves.

O Mundial entra em seu último dia com 5 dessas 8 seleções já definidas, enquanto um terceiro colocado, o Uruguai, está eliminado. Já estão na fase de 32 os terceiros colocados Suécia, Equador, Bósnia, Paraguai e Senegal. As vagas remanescentes ainda podem ser ocupadas por Irã, Croácia, Coreia do Sul, Argélia, Escócia, República Democrática do Congo, Áustria e, numa combinação mais improvável, até pela Inglaterra.

Veja abaixo a ordem das classificadas, como cada uma delas garantiu sua vaga e o que as outras precisam para avançar.

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1ª SUÉCIA

A Suécia, que chegou ao Mundial via repescagem, é, por ora, a mais bem colocada entre as terceiras. Somou 4 pontos em sua campanha: estreou goleando a Tunísia por 5 a 1, foi derrotada pelo mesmo placar pela Holanda e fechou a fase de grupos com um empate por 1 a 1 contra o Japão. Assim, ficou com 4 pontos, saldo 0 e 6 gols marcados.

2ª EQUADOR

Os sul-americanos, que chegaram ao Mundial sob altas expectativas, começaram mal: perderam por 1 a 0 para a Costa do Marfim e empataram sem gols com o estreante Curaçao. Quando a eliminação parecia certa, porém, conseguiram uma improvável virada e fizeram 2 a 1 na Alemanha. Terminaram com 4 pontos e saldo 0. Ficaram atrás dos escandinavos pelos gols marcados, já que só fizeram dois.

3ª BÓSNIA

Algoz da Itália na repescagem para o Mundial, a Bósnia terminou a fase de grupos com 4 pontos e saldo -1. Empatou com o Canadá na estreia, por 1 a 1, foi goleada pela Suíça, por 4 a 1, e depois fez 3 a 1 no Qatar.

Jogadores da Bósnia comemoram gol na vitória por 3 a 1 sobre o Qatar.

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4ª PARAGUAI

Após uma estreia decepcionante -foi goleada por 4 a 1 pelos EUA- a seleção paraguaia se recuperou. Venceu a badalada Turquia por 1 a 0 tendo jogado quase toda a partida com um jogador a menos e, depois, empatou por 0 a 0 com a Austrália. No final, 4 pontos e saldo -2.

5ª SENEGAL

Os africanos estavam na chave que é considerada a mais difícil da Copa, com a favorita França e a sensação Noruega. Perderam para as duas -de 3 a1 e 3 a 2, respectivamente-, mas fizeram o que tinham de fazer contra o Iraque: goleada por 5 a 0. Terminaram com três pontos, mas com 3 gols de saldo.

QUEM AINDA ESTÁ NA BRIGA

Irã, Coreia do Sul e Escócia já jogaram todas as suas partidas e ainda estão na briga, mas precisam secar os adversários neste sábado (27). Dos três, quem tem a melhor situação é o Irã. Depois vem a Coreia e, por último, a Escócia.

Para passar de fase, os persas precisam que uma das situações abaixo aconteça neste sábado. Os coreanos precisam de duas*, e os escoceses, que estão praticamente eliminados, das três**

1) que a Croácia não vença Gana

2) que Argélia e Áustria não empatem

3) que A República Democrática do Congo não vença o Uzbequistão

*para que a Coreia do Sul avance, a Áustria pode vencer a Argélia por qualquer placar, mas os africanos devem fazê-lo por, no mínimo, dois gols de diferença

* para a Escócia passar, a vitória de Gana sobre a Croácia deve ser por, no mínimo, 3 gols de diferença; caso a Argélia vença a Áustria, a vitória deve ser por, no mínimo, 4 gols e diferença e, caso a Áustria vença a Argélia, por, no mínimo, 2 gols de diferença.

Argélia, Croácia a República Democrática do Congo são os atuais terceiros colocados que ainda entram em campo, contra Áustria, Gana e Uzbequistão, respectivamente. O Congo precisa vencer para ir aos 4 pontos e se classificar, enquanto às outras duas seleções basta o empate para chegar aos mesmos 4 pontos e passar de fase.

Caso a Argélia vença a Áustria, os austríacos também poderiam ficar de fora. Hoje estão em segundo no Grupo J, com 3 pontos e 0 de saldo. Com a derrota, teriam saldo e negativo e ficariam, no mínimo, abaixo do Irã.

Se a Inglaterra perder do Panamá e a houver vencedor na partida entre Croácia e Gana, os ingleses também terminariam em terceiro, mas, com 4 pontos, já estariam classificados.

CLASSIFICAÇÃO ATUAL DOS TERCEIROS COLOCADOS

1 Suécia*

4 pontos,

saldo 0,

4 gols marcados

2 Equador*

4 pontos,

saldo 0

2 gols marcados

3 Bósnia*

4 pontos

saldo -1

5 gols marcados

4 Paraguai*

4 pontos

saldo -2

1 gol marcado

5 Senegal*

3 pontos

saldo 2

8 gols marcados

6 Irã*

3 pontos

saldo 0

3 gols marcados

7 Croácia**

3 pontos

saldo -1

3 gols marcados

8 Coreia do Sul

3 pontos

saldo -1

2 gols marcados

9 Argélia**

3 pontos

saldo -2

2 gols marcados

10 Escócia

3 pontos

saldo -3,

1 gol marcado

11 Uruguai***

2 pontos

saldo -1

3 gols marcados

12 República Democrática do Congo**

1 ponto

saldo -1

1 gol marcado

* classificadas

** ainda jogam

*** eliminado