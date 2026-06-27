SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians acertou a renovação de contrato do meia Gui Amorim, de 18 anos. O novo vínculo terá validade até dezembro de 2028, com opção de prorrogação por mais duas temporadas, até o fim de 2030.

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MULTA MILIONÁRIA

O acordo também ampliou as multas rescisórias do jogador. A cláusula para transferências internacionais foi fixada em 100 milhões de euros (cerca de R$ 591 milhões), enquanto a multa para o mercado nacional passou de R$ 80 milhões para R$ 140 milhões.

Antes da renovação, Gui Amorim tinha contrato até 31 de julho de 2027. A partir do início de 2027, o meia já poderia assinar um pré-contrato com outro clube.

Para evitar esse cenário, a diretoria antecipou as conversas e chegou a um acordo com os representantes do atleta. A negociação foi conduzida pelo executivo de futebol Marcelo Paz.

Gui Amorim é tratado pelo clube como um dos principais nomes das categorias de base. O meia está no Corinthians desde 2019.

Apesar de seguir integrado ao Sub-20, o jogador já participa de treinamentos com o elenco profissional no CT Joaquim Grava. Em 2026, ele foi relacionado para partidas contra Ponte Preta e Red Bull Bragantino pelo Campeonato Paulista, mas ainda não estreou pela equipe principal.

Gui Amorim ficou quase dois meses afastado para tratar uma lesão de grau 2 no ligamento colateral medial do joelho direito. O retorno aos gramados aconteceu no fim de maio, quando voltou a atuar pelo time Sub-20.

NÚMEROS NA BASE

Em seu primeiro ano na equipe Sub-20, Gui Amorim soma nove jogos, um gol e três assistências no Campeonato Brasileiro da categoria. No Campeonato Paulista, participou das duas vitórias do Corinthians nas rodadas iniciais.

O meia também disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior neste ano. A estreia aconteceu na vitória por 1 a 0 sobre o Trindade-GO.

Na temporada de 2025, Gui Amorim teve destaque pelo Sub-17. O jogador disputou 17 partidas e marcou nove gols no Campeonato Brasileiro da categoria, além de entrar em campo 14 vezes e balançar as redes sete vezes no Campeonato Paulista.