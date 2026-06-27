SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Carlos Alberto Parreira, 83, passará por uma cirurgia no final da tarde de hoje, informou o Hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro, onde o ex-técnico da seleção brasileira está internado.

Parreira apresentou "complicações clínicas", está sedado e voltou a respirar com auxílio de aparelhos. Ele segue na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital.

O campeão mundial está internado desde o dia 16 de junho. Ele deu entrada com um quadro de inflamação pulmonar.

Não há previsão de alta da UTI, informou o hospital. Parreira é acompanhado por pneumologista e pela equipe assistencial e multidisciplinar do hospital.

O técnico tetracampeão mundial com a seleção fez recentemente uma tratamento contra um Linfoma de Hodgkin. É um tipo de câncer raro, que afeta o sistema linfático, mas que tem cura. O diagnóstico veio à tona em janeiro de 2024, em comunicado da CBF.

Carlos Alberto Parreira esteve em sete Copas do Mundo. Pela seleção brasileira, participou de três edições -como treinador nas campanhas de 1994 e 2006 e como coordenador técnico em 2014.

Fora do Brasil, comandou as seleções de Kuwait (1982), Emirados Árabes Unidos (1990), Arábia Saudita (1998) e África do Sul (2010). Antes disso, integrou a comissão da equipe campeã mundial de 1970 como preparador físico.

VEJA NOTA DO HOSPITAL

O Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, informa que Carlos Alberto Parreira está internado, desde 16 de junho, em sua Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com quadro de inflamação pulmonar. O paciente apresentou complicações clínicas e será submetido a um procedimento cirúrgico, na via aérea superior, no final da tarde de hoje (27).

No momento, ele encontra-se estável, mas necessitou ser sedado e e voltou a respirar com auxílio de aparelhos.

O paciente está sendo acompanhado pelo pneumologista intensivista, Arthur Vianna, e pela equipe assistencial e multidisciplinar do hospital.

Não há previsão de alta da UTI.