SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O piloto britânico George Russell, da Mercedes, conquistou a pole position do GP da Áustria neste sábado (27). A Ferrari largará em segundo lugar, com Charles Leclerc, seguido pelo inglês Lewis Hamilton.
O tempo de Russell gerou dúvidas da direção da Fórmula 1, que pediu alguns minutos para investigar se a marca o britânico estava correta. Max Verstappen rodou e bateu sozinho durante a sessão de classificação e foi acionado a bandeira amarela. Após apuração, não acharam infração e decidiram manter a volta da Mercedes.
Em segundo lugar, Leclerc declarou-se estar "satisfeito" após um final de semana complicado na competição.
Hamilton, sete vezes campeão mundial da categoria, foi o segundo na classificação -a 41 pontos do líder Antonelli.
Gabriel Bortoleto (Audi) vai largar na décima segunda colocação. O brasileiro está a frente dos representantes latino-americanos, o argentino Franco Colapinto, da Alpine, em décimo sexto, e o mexicano Sérgio Perez, da Cadillac, em décimo nono.
Grid de largada para o GP da Áustria 2026
1º- George Russell (GBR/Mercedes)
2º- Charles Leclerc (MON/Ferrari)
3º- Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)
4º- Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)
5º- Max Verstappen (NED/Red Bull)
6º- Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)
7º- Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)
8º- Isack Hadjar (FRA/Red Bull)
9º- Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)
10º- Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull)
11º- Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes)
12º- Gabriel Bortoleto (BRA/Audi)
13º- Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)
14º- Nico Hülkenberg (GER/Audi)
15º- Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)
16º- Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes)
17º- Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes)
18º- Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes)
19º- Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari)
20º- Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari)
21º- Fernando Alonso (ESP/Aston Martin- Honda)
22º- Lance Stroll (CAN/Aston Martin- Honda)