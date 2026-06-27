SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Válida pela fase de 32 da Copa do Mundo, a partida entre Brasil e Japão marcada para esta segunda-feira (29), às 14h, será apitada pelo árbitro italiano Maurizio Mariani. A informação foi divulgada pela Fifa (Federação Internacional de Futebol) pelas redes sociais.

Completam a equipe de arbitragem do jogo disputado no estádio NRG, em Houston, os assistentes Daniele Bindoni e Alberto Tegoni, também da Itália, e os suíços Sandro Schaerer e Stephane de Almeida.

Este será o terceiro jogo de Mariani em Copas ?todos neste Mundial. O árbitro de 44 anos também atuou no empate em 1 a 1 entre Arábia Saudita e Uruguai e na vitória por 1 a 0 da Colômbia sobre a República Democrática do Congo.

O italiano apitou 33 partidas na última temporada, a maioria pelo primeira divisão do Campeonato Italiano.

A Fifa também anunciou que o brasileiro Wilton Pereira Sampaio será o responsável pelo confronto entre Marrocos e Holanda, ao lado dos assistentes Bruno Pires e Bruno Boschilia