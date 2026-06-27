SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Eslovênia dominou o jogo e impôs a terceira derrota consecutiva do Brasil nesta edição da Liga das Nações. O triunfo por 3 sets 0, neste sábado (27), foi com parciais de 27/25, 25/17 e 25/20

Com o resultado, o time comandado por Bernardinho fica, momentaneamente, em oitavo, fora da zona de classificação

-os sete primeiros e a China, que será a sede, vão jogar a fase decisiva.

A seleção verde e amarela já tinha perdido as duas partidas nesta segunda etapa do torneio, para Ucrânia e Itália. Por outro lado, venceu os quatro jogos na primeira semana, em Brasília.

Os eslovenos Stern, com 19 pontos, e Mozic, com 17, foram os principais pontuadores do jogo. No Brasil, Darlan, com 10, Douglas e Bryan, os dois com 7, se destacaram no quesito.

O Brasil volta à quadra neste domingo (28), contra o Canadá, às 11h30 (de Brasília), quando encerra a segunda semana da Liga das Nações. No dia 15, já na terceira semana, enfrenta a França, nos Estados Unidos.

A seleção masculina busca o segundo título da Liga das Nações, após alcançar o topo do pódio em 2021. Na edição de 2025, o time verde e amarelo ficou na terceira colocação -perdeu a semifinal para a Polônia e venceu a Eslovênia na disputa por lugar no pódio.

Como foi o jogo

O Brasil começou com uma formação com jogadores que ainda não tinha sido escalados desde o início, como Douglas.

O set começou com a Eslovênia marcando bem no bloqueio e achando espaços nos ataques. Com o apoio da torcida, a seleção do técnico Fabio Soli conseguiu abrir seis pontos de vantagem -13 a 7-, o que deu certa tranquilidade. Com bons saques de Judson, o Brasil apontou para uma reação, mas, ainda assim, a Eslovênia mantinha uma distância segura no placar.

Darlan foi para o saque e conseguiu um ace. No ponto seguinte, novo bom saque, e contra-ataque finalizado por Douglas, e a distância caiu para três. Soli parou o jogo, mas a equipe brasileira conseguiu encostar no 20 a 19. A reação se concretizou quando os comandados de Bernardinho viraram para 23 a 22, mas os eslovacos fecharam em 27 a 25.

Segundo set

A segunda parte do jogo iniciou como começou o primeiro set, com a Eslovênia bem na defesa e conseguindo bons ataques, e abriu logo 4 a 0. Apesar de o Brasil ter melhorado e esboçado uma reação, a equipe eslovena soube explorar os erros adversários e manter a solidez na defesa. Neste cenário, a equipe da casa chegou a abrir 10 pontos de vantagem.

O Brasil, mesmo que sem muitas forças, esticou o duelo até onde pôde. O jovem Arthur buscou espaço, mas não foi o suficiente para mudar o panorama. A Eslovênia fechou em 25 a 17.

Terceiro set

O terceiro set apresentou o mesmo ritmo dos anteriores, com a Eslovênia bem nos bloqueios e com espaço para virar as bolas. O Brasil, por sua vez, não conseguia encaixar um formato de jogo e cometia falhas em sequência.

A seleção brasileira passou a pensar "ponto a ponto", em uma tentativa de reequilibrar o duelo, mas a seleção da casa se mostrava muito confortável até mesmo para fazer variações, e ampliava a vantagem no placar.

Quando estava 15 a 7, Bernardinho parou o jogo, e o Brasil tentou "reiniciar" o confronto -um dos mais experientes, Lucarelli conversou com alguns jogadores durante a pausa-, mas nem mesmo os contra-ataques estavam dando certo.

O Brasil até conseguiu três pontos consecutivos, o que fez Fabio Soli parar a partida. O ponto seguinte foi de bloqueio verde e amarela, e a defesa passou a funcionar. Assim, os comandados de Bernardinho encostaram e ficaram apenas dois atrás.

O time da casa se recompôs e fechou em 25 a 20.