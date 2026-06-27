SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em grande virada, a República Democrática do Congo se classificou pela primeira vez ao mata-mata da Copa do Mundo ao vencer o estreante Uzbequistão, de virada, por 3 a 1 neste sábado (27), em Atlanta.

No outro confronto do Grupo K, Portugal, de Cristiano Ronaldo, e Colômbia, de Luís Diaz, ficaram no 0 a 0 em Miami e também se classificaram para a fase de mata-mata.

Apesar de não estar na lista de estreantes do torneio, o país africano nem tinha esse nome quando disputou sua única Copa, em 1974, como Zaire -teve três derrotas, uma delas por 3 a 0 para o Brasil.

Com os resultados, RD Congo, Colômbia e Portugal se classificaram para o mata-mata.

Na fase de 32 seleções, a Colômbia enfrentará Gana na sexta-feira (3), às 22h30. Portugal jogará contra a Croácia na quinta-feira (2), às 20h. A RD Congo enfrentará a Inglaterra na quarta-feira (1), às 13h.

A Colômbia encerrou a fase de grupos na liderança do grupo, com 7 pontos. Portugal ficou na segunda colocação, com 5. A RD Congo somou 4. O Uzbequistão ficou na lanterna, com zero.

Na partida entre RD Congo e Uzbequistão, a seleção africana levou a melhor, mas começou pior.

O placar foi aberto aos 9 minutos pelo Uzbequistão, em lance de oportunismo do atacante Shomurodov. Após o gol, a seleção da RD Congo, que garantiria a classificação ao mata-mata com uma simples vitória, lançou-se ao ataque.

No primeiro tempo, a RD Congo parou na sólida defesa do Uzbequistão, mas, no segundo, igualou o placar em pênalti convertido pelo atacante Wissa e virou em jogada de oportunismo: Mayele se infiltrou entre zagueiros e finalizou na saída do goleiro Nematov. Wissa ainda fez mais um, nos acréscimos.

Em Colômbia x Portugal, a seleção sul-americana foi superior e demonstrou maior volume de jogo no primeiro tempo. A equipe apostava na velocidade para se infiltrar na zaga portuguesa.

Mesmo com Cristiano Ronaldo e João Félix, além de um talentoso meio-campo, Portugal levou pouco perigo ao gol colombiano. A seleção europeia, que passou a equilibrar a partida a partir dos 30 minutos, parecia satisfeita com o empate. No segundo tempo, o cenário pouco mudou.

A Colômbia busca repetir sua melhor campanha em Copas do Mundo, quando chegou às quartas de final em 2014. Portugal, eliminado nas oitavas de final da Copa do Qatar, em 2022, tenta ir mais longe nesta edição.

COLÔMBIA X PORTUGAL

No primeiro tempo do confronto entre os dois melhores times do Grupo K, a Colômbia foi superior durante boa parte da etapa inicial. Com as individualidades de Luis Díaz, Jhon Arias e Jhon Córdoba, a seleção sul-americana criou as principais oportunidades e teve maior volume ofensivo.

Logo no primeiro minuto, Luis Díaz recebeu na entrada da área e finalizou cruzado. A bola desviou em Rúben Dias e sobrou para Córdoba cabecear por cima do travessão.

Aos 16 minutos, em jogada individual, Córdoba invadiu a área e bateu forte no contrapé de Diogo Costa, que fez grande defesa.

Portugal passou a equilibrar a partida a partir dos 35 minutos, aproveitando a queda de intensidade da equipe colombiana.

Aos 38 minutos, após jogada pela direita, a bola sobrou para Bruno Fernandes, que finalizou à quemia-roupa para boa defesa de Camilo Vargas.

Na volta do intervalo, a Colômbia continuou levando mais perigo. Aos 16min, o lateral-direto Santiago Arias avançou pela direita e cruzou para Richard Rios, que chegou batendo. A bola saiu rente à trave portuguesa.

Aos 20min, em nova jogada pelo lado direito, Santiago tabelou com Jhon Arias, que chutou. A bola desviou na zaga de Portugal. O jogo permaneceu parelho, em resultado favorável a ambas equipes.

RD CONGO X UZBEQUISTÃO

Ao contrário do que sugeria a classificação do grupo, o Uzbequistão foi superior no primeiro tempo diante da República Democrática do Congo e mostrou isso desde o início.

Com apenas 24 segundos, a seleção estreante em Copa chegou a balançar as redes, mas Shomurodov estava impedido ao finalizar na saída do goleiro Mpasi.

A pressão continuou e deu resultado aos 9 minutos. A defesa congolesa vacilou e a bola sobrou para Shomurodov, que encobriu Mpasi e abriu o placar.

Aos 16 minutos, a RD Congo chegou a empatar com Mbuku, mas o árbitro alemão Felix Zwayer assinalou falta no início da jogada e anulou o gol.

Precisando da vitória para avançar, a seleção africana pressionou em busca do empate, mas encontrou uma defesa uzbeque bem postada.

Se no primeiro tempo a RD Congo parou na sólida defesa do Uzbequistão, no segundo igualou o placar em pênalti convertido pelo atacante Wissa. Em jogada de oportunismo, Mayele se infiltrou entre zagueiros e finalizou na saída do goleiro Nematov, virando o placar, que foi fechado em nova finalização de Wissa.

RELEMBRE COMO FOI O GRUPO K

Um meio-campo talentoso, formado por Vitinha, João Neves, Bernardo Silva e Bruno Fernandes, além da presença de Cristiano Ronaldo, colocou Portugal entre as seleções apontadas como favoritas ao título.

A expectativa, porém, não se confirmou na primeira rodada. Em atuação burocrática, Portugal empatou por 1 a 1 com a República Democrática do Congo. No outro jogo da chave, a Colômbia venceu o Uzbequistão por 3 a 1 na estreia.

Simule resultados do mata-mata da Copa do Mundo

Na segunda rodada, a seleção portuguesa, que entrou em campo contra o Uzbequistão pressionada pelas críticas, respondeu em grande estilo. Goleou por 5 a 0 uma das quatro estreantes do torneio, com direito a dois gols de Cristiano Ronaldo.

Na partida com a RD Congo, a vitória magra, de 1 a 0, da Colômbia, foi suficiente para colocar a seleção sul-americana na liderança do grupo e classificá-la para o mata-mata com antecedência.