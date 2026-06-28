ARLINGTON, TEXAS, EUA (FOLHAPRESS) - Optando por uma formação quase toda reserva por já ter assegurado vaga para o mata-mata da Copa do Mundo com antecedência, a Argentina não encontrou dificuldades para vencer a Jordânia por 3 a 1 no primeiro encontro entre as duas seleções na noite deste sábado (27), pela terceira e última rodada do Grupo J, no AT&T Stadium, em Arlington, nos arredores de Dallas.

Lionel Messi iniciou a partida no banco de reservas, mas entrou no segundo tempo e não precisou de muito tempo para marcar mais um de falta, seu sexto apenas na atual edição e o 19º no total, isolando-se ainda mais como o maior artilheiro histórico do torneio.

Clique aqui e entre no grupo FolhaStats O camisa 10 da alviceleste quebrador de recordes também tornou-se o primeiro a conseguir marcar em sete jogos seguidos do Mundial, superando a marca de Jairzinho e Just Fontaine.

Com o resultado, a atual campeã chegou aos mesmos 9 pontos também alcançados apenas pelo co-anfitrião México, no Grupo A, e pela França, no Grupo I. No critério de desempate, a seleção francesa fica na frente pelo saldo de gols, com 8, contra 7 dos argentinos e 6 dos mexicanos.

Nas rodadas anteriores, a Argentina venceu a Argélia por 3 a 0, e a Áustria por 2 a 0, com os cinco gols marcados por Messi.

A alviceleste dirigida pelo treinador Lionel Scaloni volta a campo agora apenas no dia 3 de julho, quando encara a estreante Cabo Verde do goleiro Vozinha, no Hard Rock Stadium, em Miami, às 19h, pela primeira fase eliminatória.

A também estreante Jordânia volta para casa com três derrotas --também perdeu para Argélia e Áustria.

Antes do apito inicial, foi respeitado um minuto de silêncio pelas vítimas dos terremotos na Venezuela.

Depois, os 70.649 torcedores presentes nas arquibancadas, mais uma vez majoritariamente argentinos, voltaram a fazer a festa ao longo dos 90 minutos, entoando canções clássicas de apoio à seleção argentina, como "El Que No Salta", "Olé Olé Olá, soy de Argentina" e "Vamos, vamos, Selección".

Da formação titular que começou as duas primeiras partidas no Mundial, os únicos mantidos entre os 11 iniciais foram o goleiro Emiliano "Dibu" Martínez e o atacante Lautaro Martínez.

Na zaga, o experiente Nicolás Otamendi assumiu a braçadeira de capitão, formando dupla com Marcos Senesi.

Nicolás Tagliafico e Giuliano Simeone entraram nas laterais, com Leandro Paredes, Exequiel Palacios e Giovani Lo Celso compondo o meio de campo.

Mais na frente, Thiago Almada e Lionel Messi deram lugar para Nico Paz e Julián Álvarez.

Como já havia defendido o treinador Scaloni, a Argentina, mesmo com os reservas, procurou manter o seu estilo característico de jogo de pressão sem a bola e domínio dos espaços no meio de campo.

A primeira chegada de perigo aconteceu logo aos 6 minutos, quando Lo Celso recebeu de Julián Álvarez e bateu na saída do goleiro. O gol foi anulado por impedimento.

A Argentina seguiu rondando a área jordaniana até que, aos 16 min, Lo Celso foi derrubado na entrada grande área.

O próprio camisa 11 ajeitou a bola e bateu com perfeição, no ângulo direito do goleiro Yazeed Abu Laila.

A alviceleste não demorou muito para ampliar, aos 27 min, após o volante Al Rashdan levantar demais o pé e acertar Senesi no rosto dentro da área.

Lautaro Martínez foi para a batida decidido e acertou um chute firme no canto esquerdo.

No segundo tempo, aos dois minutos, Lo Celso teve mais um gol anulado após receber cruzamento de Lautaro, que estava impedido no início da jogada.

Quando parecia que a Argentina faria mais um, após Lautaro acertar o travessão, a Jordânia diminuiu em sua primeira chegada ao gol argentino, aos 9 min, com o camisa 10 jordaniano Al-Tamari completando de carrinho cruzamento de Ehsan Haddad.

Messi, que já se preparava antes mesmo do gol da Jordânia, entrou em campo pouco depois, aos 15 min, no lugar de Lautaro Martínez, para ovação dos aficionados de azul e branco.

Quatro minutos após sua entrada, o camisa 10 já cobrou falta da entrada da grande área que passou pouco acima da meta jordaniana.

Aos 34, na segunda tentativa, o craque fez a festa da torcida em cobrança da entrada da grande área que encontrou o canto direito da meta jordaniana, sem que o goleiro conseguisse esboçar qualquer reação.