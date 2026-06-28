SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Manuel Bragança conquistou, neste sábado (27) a medalha de ouro no Campeonato Mundial de Optimist -principal categoria de iniciação à vela no mundo-, em Tânger, no Marrocos.

O carioca de 14 anos tornou-se apenas o segundo brasileiro a conquistar o título, igualando o paulista Alex Kuhl, campeão em 2021, na Itália.

"Estou muito feliz com o meu resultado. Não tenho palavras para descrever como estou feliz. Queria muito agradecer ao meu treinador, Tijolo, aos meus pais, ao meu clube e à CBVela por todo o apoio. Muito obrigado a todo mundo que torceu por mim. Esse título é para todos os brasileiros", disse Manuel Bragança.

O velejador encerrou o campeonato com apenas 65 pontos perdidos. O suíço Elliot Novara, com 89 pontos perdidos, e o maltês Andrei Zhakov, com 98, completaram o pódio. O evento reuniu quase 300 atletas na competição individual.

A campanha de Manuel foi marcada por uma arrancada na reta final. Ele terminou a fase classificatória em 6º lugar geral.

Na flotilha ouro, ele subiu para a vice-liderança geral e, depois, assumiu a liderança na reta decisiva. O carioca é o atual bicampeão brasileiro de Optimist (2025 e 2026),

O Optimist funciona como a principal categoria de base da vela. A classe é destinada a jovens de até 15 anos, com recomendação de peso de até 60 kg. São utilizados pequenos veleiros monotipo de bolina, com 2,34 metros de comprimento, fabricado em fibra de vidro.