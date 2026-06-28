RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Em 40 anos, o Canadá participou de duas Copas do Mundo sem vencer uma partida. A África do Sul disputou outras três e também nunca tinha sobrevivido à fase de grupos.

Clique aqui e entre no grupo Folhastats A classificação para a fase dos 32 já representa a melhor campanha da história de ambas as seleções em Mundiais, que passaram no segundo lugar de suas chaves. Neste domingo (28), em Los Angeles, uma delas alcançará pela primeira vez as oitavas de final. A partida começa às 16h.

O Canadá terminou em segundo lugar no Grupo B. Empatou com a Bósnia na estreia, conquistou sua primeira vitória na história das Copas ao golear o Qatar por 6 a 0 na segunda rodada e perdeu para a Suíça no encerramento da fase de grupos. O resultado impediu a equipe de assumir a liderança da chave, mas garantiu a classificação.

A campanha da África do Sul seguiu outro caminho. A equipe estreou com derrota para o México, empatou com a República Tcheca e chegou à última rodada obrigada a vencer a Coreia do Sul, o que conseguiu.

O triunfo contra os asiáticos garantiu a classificação e encerrou uma sequência de eliminações ainda na primeira fase em 1998, 2002 e 2010.

O técnico Hugo Broos mudou a formação ofensiva para o jogo decisivo. A resposta veio com a vitória e a vaga nas oitavas.

O capitão Ronwen Williams resumiu o momento vivido pela seleção. "Isso é incrível. Estou sem palavras. Sinceramente, não sei o que dizer. Não sei se existe uma palavra melhor do que orgulho", disse ele à SABC Sport.

A África do Sul terá o retorno do volante Teboho Mokoena, que cumpriu suspensão na rodada anterior. Themba Zwane, expulso contra o México, continua fora, também por suspensão.

Antes da Copa, Broos já havia dito que não via sentido em disputar o torneio apenas para participar. Ele manteve o discurso em relação ao duelo contra o Canadá.

"Estamos prontos para enfrentar o Canadá. Meu time vai lutar durante os 90 minutos, e por mais tempo, se for necessário. Esperamos conquistar mais um bom resultado."

Os canadenses, até então, haviam sido eliminados ainda na fase de grupos em 1986 e 2022.

Jesse Marsch segue com problemas para montar a equipe. Alphonso Davies não atuou na fase de grupos por causa de uma lesão e continua em recuperação. Ismaël Koné deixou o campo contra o Qatar após fratura na perna esquerda em uma entrada dura de Assim Madibo e está fora da Copa do Mundo. Moïse Bombito ainda é dúvida para a partida. O destaque da equipe é Jonathan David, que fez hat trick contra o Qatar.

A proximidade geográfica faz o Canadá esperar maior presença de torcedores em Los Angeles --toda a primeira fase foi disputada no próprio país. O atacante Tani Oluwaseyi, porém, disse que o elenco se acostumou a atuar em ambientes desfavoráveis.

"Acho que nós, não diria que preferimos, mas gostamos muito de um ambiente hostil. Gostamos muito de jogar com a torcida contra, porque isso nos dá uma motivação extra para provar que todos ao nosso redor estavam errados", afirmou, segundo a Reuters.

Segundo o atacante, a experiência adquirida na Copa América de 2024 e na Copa Ouro de 2025, ambas disputadas nos EUA, ajudou o grupo a lidar com esse cenário.

Agora, cada seleção está a uma vitória de estender a melhor campanha de sua história em Copas do Mundo.